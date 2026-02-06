Von der Leyen expresa su solidaridad por el temporal y ofrece apoyo de la UE para recuperar las zonas afectadas

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - DATI BENDO - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este viernes en un comunicado su solidaridad por las graves inundaciones que están dejando el temporal en España y Portugal, al tiempo que ha ofrecido el apoyo de los medios comunitarios para hacer frente a los daños que está dejando a su paso la borrasca 'Leonardo'.

"Europa se solidariza con nuestros Estados miembro y sus comunidades en este momento difícil", ha escrito la conservadora alemana en un mensaje difundido en redes sociales.

El Ejecutivo comunitario queda a disposición de España y Portugal para "apoyar con los medios disponibles" la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, ha dicho Von der Leyen, quien ha evocado como opciones la reprogramación de fondos de cohesión.

"Europea está con vosotros", ha concluido su mensaje la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha se ha hecho eco de las "pérdidas y destrucción" que dejan tras de sí las tormentas e inundaciones en la península Ibérica y expresado la solidaridad de la UE con los afectados.