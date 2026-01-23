Zimmermann (Meta) dice en el Congreso que no usa actividad de los usuarios en otras webs para personalizar anuncios

El director de Políticas Públicas de Meta España y Portugal, José Luis Zimmermann, durante una comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en el Congreso, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España).

El director de Políticas Públicas de Meta España y Portugal, José Luis Zimmermann, durante una comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en el Congreso, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El director de Políticas Públicas en España y Portugal de Meta --empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads--, José Luis Zimmermann, ha asegurado este viernes al PSOE en el Congreso que Meta "no utiliza" la información proveniente de la actividad de los usuarios en las webs que usan herramientas de negocio de la tecnológica para "personalizar anuncios, es decir, para servir publicidad personalizada sin el consentimiento del usuario".

"En ningún caso y esto incluye la funcionalidad de Android a la que usted se estaba refiriendo y a la que también se refirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un mes", ha afirmado Zimmermann durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja, al ser preguntado por la portavoz del PSOE Patricia Blanquer.

Zimmermann se ha expresado así después de que la socialista le preguntara si confirma que, "al menos desde septiembre del 2024 y durante meses, las aplicaciones de Facebook e Instagram en Android usaron un sistema para relacionar la navegación por Internet con la cuenta de la persona, tal y como han señalado varias investigaciones académicas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en noviembre de 2025 que se impulsaría una investigación contra Meta por la supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios y que tendría que rendir cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa partía de una investigación realizada por varios centros internacionales de España (IMDEA Networks), Bélgica (Universidad Católica de Lovaina) y Holanda (Universidad de Radboud) que reveló que la compañía habría empleado durante casi un año un mecanismo oculto que permitía rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android.

En este escenario, José Luis Zimmermann ha respondido que para Meta la privacidad es "una prioridad", se la toma "muy en serio" y dedica "ingentes cantidades de recursos" a esta cuestión.

"Desde 2019, hemos invertido más de 8.000 millones de dólares en los programas de privacidad. Hay más de 3.000 personas trabajando únicamente en privacidad en Meta. En el corazón de todas estas inversiones están, repito, los equipos, los procesos, la tecnología que integra esos programas de privacidad en nuestros productos", ha declarado.

Todo ello, según ha subrayado, "con un nivel de rendición de cuentas y con un nivel de supervisión global sin precedentes". Además, ha manifestado que Meta "ofrece una variedad de herramientas" al usuario para "poder controlar y para poder comprender para qué se usan sus datos".

En cuanto al tratamiento de la inteligencia artificial (IA), Zimmermann ha insistido en que Meta tiene "un respeto escrupuloso por todo lo que tiene que ver con la normativa de protección de datos". De hecho, ha recordado que cuando Meta anunció que iba a entrenar sus modelos con los datos públicos de sus usuarios en Instagram y en Facebook, "se activaron ciertos elementos" de supervisión en Europa.

"Se nos pidió retrasar este entrenamiento porque había dudas sobre la base legal que íbamos a utilizar, se nos dio la razón. Obviamente, nosotros utilizamos esa base legal para el entrenamiento de estos modelos con total respeto de, insisto, el marco normativo en protección de datos y con las salvaguardas que se tienen que hacer para que el usuario tenga el control sobre esto", ha añadido.

VERIFICADORES DE CONTENIDO

Sobre la eliminación de los verificadores en Estados Unidos, José Luis Zimmermann ha aclarado que en España Meta continúa trabajando con cuatro fact-checkers, para que detecten si un contenido está falto de contexto o si directamente no corresponde a la verdad.

"Meta, en ningún caso, puede ser o puede constituirse como el árbitro de la verdad. Por eso utilizamos a estos verificadores externos, que lo que hacen es señalar ese contenido", ha declarado, para añadir que después ese contenido es etiquetado para que el usuario decida qué hacer con esa información y "se le reduce su viralidad".

En cuanto a la condena a pagar 479 millones a los medios digitales en España por competencia desleal, el director de Políticas Públicas en España y Portugal de Meta ha explicado: "No compartimos, obviamente, la decisión del juez y lo recurrimos".

Preguntado por la situación de la planta de Meta en Talavera de la Reina, el directivo ha manifestado que "son proyectos complicados, son proyectos largos y, de momento ,sigue los procesos rutinarios que le corresponden".

Para el representante del PP, Juan Luis Pedreño, el PSOE ha convertido la comparecencia del directivo de Meta en un "interrogatorio" que pareciera una "comisión de investigación". "No lo ha hecho porque le importe la soberanía de datos ni la transparencia de los españoles, porque si así fuese, lo primero que harían sería acabar con los contratos que tienen con empresas tecnológicas de la dictadura china", ha dicho el portavoz de Vox, Manuel Mariscal.