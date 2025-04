¿Buscas planes diferentes para Semana Santa? Descubre la Ruta del Vino de Rueda: catas, gastronomía y relax

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más allá de las procesiones, la Semana Santa es también un momento para disfrutar de unos días de descanso y la Ruta de Vino de Rueda propone una escapada que marida patrimonio, paisaje y gastronomía, perfecta para hacer en pareja, con amigos o en familia.

Convertirse en un experto catador, aprender sobre la elaboración del vino o deleitarse con el sabor de distintos caldos y otros productos de la tierra son algunas de las propuestas que ofrecen los diversos socios de la ruta para estas fechas.

Situada en pleno corazón de Castilla y León, la Ruta de Vino de Rueda es una experiencia enoturística que invita a conocer la historia, el territorio y las bodegas que hacen posible los vinos de la Denominación de Origen Rueda.

Y para sumergirse en la cultura de este vino, nada mejor que hacerlo a través de catas, visitas a pueblos con encanto, recorridos por viñedos o descubrir lo mejor de la gastronomía local.

1. Viajar al siglo XVII desde una bodega

Una antigua casa de labranza es la puerta de entrada a un universo vitivinícola que tiene sus orígenes en el siglo XVII.

Son las históricas Bodegas De Alberto, en Serrada, que con la visita 'Memoria Habitada' permite recorrer sus galerías subterráneas para descubrir la tradición vinícola de la zona a lo largo de la historia, conocer el proceso de elaboración de sus vinos para después degustar tres de sus vinos acompañados de quesos o dulces artesanos locales.

Para quienes buscan una actividad aún más especial, en la propuesta 'All You Need is Gold' podrán hacer una cata en rama, directamente desde la barrica, y probar los vinos más especiales de la bodega.

2.Convertirse en un experto en vinos: cursos y catas

En la Bodega Ramón Bilbao de Rueda, en Rueda, la Semana Santa está repleta de actividades.

El jueves 17 y sábado 19 de abril desde sus instalaciones se imparte un curso de cata, donde, a través de cinco vinos propios y dinámicas sensoriales, los visitantes aprenderán a identificar aromas y afinar el gusto para convertirse en un auténtico experto en vino.

Una experiencia que se marida, además, con una cata de quesos.

El viernes 18 la propuesta es recorrer los viñedos y las salas donde se elabora el vino y degustar tres vinos con un aperitivo de kilómetro cero.

Y el domingo 20 de abril, la visita 'Créme de la Créme' sube el nivel con una cata de cinco vinos premium acompañados con quesos cuidadosamente seleccionados para cada trago.

Además, durante estos días se pueden reservar otras actividades, como un pícnic entre viñedos con una selección de productos de Castilla y León y una botella de Sauvignon Blanc 2024.

3. Maridar vino con sopas de ajo

'Semana de Vino y Pasión' es la actividad que organiza la Bodega Cuatro Rayas, en La Seca, para esta Semana Santa.

La actividad se inicia con una visita guiada a las instalaciones donde se elaboran sus vinos y finaliza con una cata comentada de la gama Cuarenta Vendimias, unos vinos exclusivos elaborados a partir de una selección especial de uvas de viñedos de más de 40 años.

Una cata que se completa con un clásico de la cocina castellana: unas sopas de ajo elaboradas por el bar Vintage, también en La Seca.

4. Descubrir los vinos ecológicos

Bodegas Menade, que nace de una familia dedicada a la viticultura y la cultura del vino desde hace seis generaciones, invita a descubrir su historia a través de las visitas 'Menade by Sécala' y 'Menade by Nature', que combinan la cata de sus vinos ecológicos con la degustación de un potaje de Vigilia y productos locales.

El recorrido comienza en la bodega construida por la primera generación, Secala-Menade 1820, en La Seca, y continúa con el recorrido por la bodega Menade en Rueda.

Allí se mostrará el proceso de elaboración de sus vinos y la filosofía ecológica de la marca, así como los proyectos que desarrollan en equilibrio con el entorno, como el hotel de insectos, el jardín de polinización y su propia granja.

5. Desconectar en un entorno con historia

La Semana Santa también es una excelente oportunidad para relajarse y cuidarse y no hay mejor lugar para ello que el hotel Castilla Termal Olmedo, situado en un antiguo convento mudéjar del siglo XII.

Este espacio único cuenta con un área wellness de aguas mineromedicinales a más de 22°C, perfectas para relajar el cuerpo y revitalizar la piel.

Entre las instalaciones destaca su circuito de contrastes, con sauna, baño de vapor y duchas de contraste, que contribuye a estimular la circulación y potenciar los beneficios de la hidroterapia. Para completar la experiencia, su restaurante cuenta con una cuidada propuesta gastronómica basada en productos locales.