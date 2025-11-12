Noches de sabor y elegancia con la propuesta gastronómica diseñada por Mario Sandoval - RELAIS & CHÂTEAUX HERITAGE HOTEL

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Haroma, bajo la dirección del chef con estrella Michelin Mario Sandoval, ha dado a conocer sus menús especiales diseñados para las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja, ofreciendo dos experiencias culinarias de "elegancia contemporánea" en el corazón del barrio de Salamanca.

Las propuestas, basadas en el producto de proximidad y una técnica depurada, buscan elevar la esencia de las reuniones familiares y de amigos.

El menú de Nochebuena de Haroma se articula como un encuentro con la sofisticación y la tradición. La cena arranca con aperitivos delicados, como la flor de pistacho con espuma de cerveza y caviar, y continúa con platos que combinan frescura y profundidad.

Destacan especialmente la cigala al amontillado con guiso de níscalos y, como principales, el rape negro con beurre blanc y la "refinada" galantina de pintada, pichón y codorniz con orejones y pistachos. El cierre dulce lo pone el postre Chocolate Dubai, acompañado de los tradicionales dulces navideños.

Para la última noche del calendario, el Menú de Nochevieja se configura como un recorrido gastronómico que entrelaza la tradición con la técnica vanguardista de Sandoval.

La velada arranca con un parmentier de trufa con caviar y continúa con una ensalada de faisán estofado con frutos de invierno. Los platos principales demuestran "excelencia y complejidad", con el virrey asado con vinagre de Jerez y escabeche de pimentón y el elegante Wellington de ternera gallega con duxelle de setas, castaña y frutos secos.

El broche final lo pone un ligero mazapán de almendra con helado al Grand Marnier, cerrando la experiencia con un "ritual que conjuga sabor, emoción y elegancia", según ha destacado el establecimiento.