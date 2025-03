Sánchez (Paradores) recuerda que la sostenibilidad es el eje estratégico del futuro

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Paradores de Turismo ha puesto la sostenibilidad como una de sus grandes estrategias de futuro, según ha explicado su presidenta, Raquel Sánchez, durante la convención anual de los directivos de la compañía celebrada en el madrileño Parador de Alcalá de Henares.

Durante este encuentro, Sánchez defendió que "la sostenibilidad no es una opción, sino que es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro negocio".

"Para nosotros no es solo un concepto, sino una parte esencial de nuestro modelo empresarial", ha declarado, recordando que la sostenibilidad debe estar presente en cada una de las decisiones que se tomen en cada área de la compañía. "Y no me refiero únicamente a su aspecto ambiental, sino también a su dimensión social y de gobernanza", ha advertido.

Sánchez también puso el acento en que Paradores, como empresa "orgullosamente" pública, debe liderar, ser referente y situarse a la vanguardia del sector "demostrando que es posible ofrecer una experiencia turística de calidad y, al mismo tiempo, comprometida con la preservación del patrimonio".

Enlazando con el lema de la convención, 'Un cambio histórico: la nueva era de Paradores', Raquel Sánchez ha aprovechado para repasar el plan de modernización que está acometiendo la compañía, uno de cuyos objetivos fundamentales es hacer los paradores más sostenibles.

También ha subrayado que Paradores ha comenzado 2025 con un nuevo Plan de Sostenibilidad, proyectado para el periodo 2025-2028 y con una inversión de 56 millones de euros, "el más ambicioso y transversal aprobado hasta la fecha y pieza clave en la estrategia de la compañía".

Asimismo, la presidenta se mostró orgullosa del balance económico de 2024, "un año excepcional para Paradores", cerrando el ejercicio con más de 347 millones de euros de ingresos, récord para la compañía, y el beneficio más alto de la historia de la cadena, cercano a los 40 millones de euros.