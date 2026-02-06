La actriz Carmen Machi recibe el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida de la Academia de Televisión

La actriz Carmen Machi posa en el photocall de presentación la película 'Aída y Vuelta' en el Espacio Movistar de Gran Vía, a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carmen Machi ha sido galardonada con el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida, el máximo reconocimiento de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Este galardón reconoce la contribución de Machi al mundo televisivo a lo largo de su carrera.

El premio, antes denominado 'Toda una Vida', ha sido otorgado en ediciones anteriores a figuras emblemáticas como Jesús Hermida, Chicho Ibáñez Serrador, Concha Velasco, José María Íñigo, Laura Valenzuela, Mercedes Milá, Pedro Piqueras y Jordi Hurtado, entre otros.

Carmen Machi comenzó su trayectoria profesional en el teatro con la compañía 'Taormina Teatro', donde permaneció durante 13 años. Su salto a la televisión se produjo con la serie '7 vidas' (Telecinco) en 2000, interpretando a Aída García, personaje que años después protagonizaría la serie 'Aída', emitida durante diez temporadas y con audiencias de hasta seis millones de espectadores.

En cine, Machi ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Joaquín Oristrell y Manuel Gutiérrez Aragón, participando en títulos como 'Hable con ella' (2002), 'Los abrazos rotos' (2009), 'Ocho apellidos vascos' (2014), por la que recibió el Goya a la Mejor Actriz de Reparto, o 'La tribu' (2018).

Su carrera televisiva se ha mantenido tan activa como su trayectoria cinematográfica, con papeles destacados en 'Arde Madrid', 'Vida perfecta', 'Criminal', 'La Mesías', 'Furia' y 'Celeste'. En teatro ha protagonizado obras como 'La tortuga de Darwin', 'Juicio a una zorra' y 'Los Macbeth'.

En los últimos años ha continuado su actividad con proyectos como 'Tratamos demasiado bien a las mujeres' (2023), 'Verano en diciembre' (2023), y el rodaje de las películas 'Día de caza', 'Las delicias del jardín' y 'La viuda negra' (2024). En 2025 regresa a uno de sus personajes más icónicos con 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León, y rueda '53 domingos', dirigida por Cesc Gay.

ENTREGA DEL PREMIO EL 16 DE FEBRERO

La entrega del Premio a la Trayectoria se realizará en la gala de los Premios Iris, que se emitirá en exclusiva por Movistar Plus+ el próximo 16 de febrero desde el Teatro Real de Madrid. Producciones Komodo será la encargada, en colaboración con la Academia de Televisión, de la producción de los galardones que reconocen cada año la excelencia del audiovisual español.

Este año, los premios estrenan nueva identidad visual y un enfoque renovado bajo el lema "Los haces tú", destacando el papel del audiovisual como reflejo de la diversidad social.

Durante la gala se darán a conocer, además, los ganadores de las 20 categorías de los Premios Iris, elegidos por votación secreta de los académicos ante notario. Además, se entregarán los Premios Iris Autonómicos a Mejor Programa Autonómico y Mejor Presentador Autonómico, Mejor Contenido Original de Plataforma y el Premio Iris del Público.