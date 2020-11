Ana Milán juega con realidad y ficción en 'By Ana Milán': "No voy a aclarar qué es verdad y qué no"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

'By Ana Milán' ha aterrizado en Atresplayer Premium. La plataforma, que lanzó el primer episodio el 8 de noviembre, ha apostado por la comedia de mano de Ana Milán, que se interpreta a sí misma en esta ficción que parte de las anécdotas que la intérprete relató en redes sociales durante el confinamiento. Una iniciativa que comenzó para hacer compañía y sacar una risas tras el estallido de la pandemia y que llega a los espectadores en mitad de la temida segunda oleada.

"Rodar en plena pandemia es un coñazo", confiesa Ana Milán en una rueda de prensa virtual celebrada este miércoles. "Pero para mí algo muy importante que he aprendido es que, ante lo inevitable, colabora. Pero es un coñazo, estoy deseando que acabe", sentencia.

'By Ana Milán' se gestó el pasado marzo, cuando la actriz comenzó a compartir sus divertidas anécdotas a través de directos de Instagram, amenizando el confinamiento a sus seguidores. Ahora la producción combina realidad y ficción y aspira a convertirse en el nuevo éxito de Atresplayer Premium tras la positiva acogida que ha tenido 'Veneno'. "No voy a aclarar bajo ningún concepto qué es verdad y qué no", matiza la protagonista. "Yo solo adelantaré que todo lo que parece increíble en esta serie, es verdad", deja caer.

Milán sí se ha inspirado en su verdadero círculo de amigos para construir los personajes en la serie. "Hubo un casting pero lo hice yo, era imprescindible la química", asegura la actriz. "Curiosamente se parecen mucho, de una manera mágica, yo no quería que se pareciesen", apunta.

Aunque Milán deja al descubierto algunas historias de su vida privada, a la artista no le supone un problema abrirse con el público. "Yo soy muy de contar. Cuando uno habla desde la verdad y la emoción, eso se comprende perfectamente. A casi todos nos ha pasado casi todo", señala.

"Yo siento que mi intimidad sigue siendo mía, nunca me he sentido en peligro. No tengo mucho pudor a la hora de exponerme", admite. "Yo soy una tía muy lista, cuando meto la pata me río mucho de parecer tan lista y no serlo tanto realmente", agrega.

La alicantina se ha puesto a las órdenes de Rómulo Aguillaume, que le ha otorgado todo el protagonismo a Milán. "Él me decía: 'Se tiene que ver tu luz, que es lo que engancha a la gente'. Y él lo ha conseguido", recuerda.

By Ana Milán también cuenta en su reparto con Jorge Usón como Rafa, Pilar Bergés como Rebeca, Francesco Carril como Lope, Paula Carayatides como Ainara, Alberto Velasco como Miguel y Joaquín Tejada. Tras el estreno del primer episodio el 8 de noviembre, la ficción se emitirá los domingos con frecuencia semanal en ATRESPlayer PREMIUM.