Berto Romero cierra 'Mira lo que has hecho': "Hacer comedia no es ahora más difícil que antes, pero sí hay más miedo"

Berto Romero en la tercera temporada de Mira lo que has hecho

Berto Romero en la tercera temporada de Mira lo que has hecho - MOVISTAR

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 18 de junio arranca en Movistar+ la tercera y última temporada de 'Mira lo que has hecho', la serie creada y protagonizada por Berto Romero. Lo hará con el estreno de los dos primeros capítulos de los seis que forman esta última tanda que vuelve a jugar con la metaficción y a alternar situaciones cómicas con tremendos "zascas dramáticos" para adentrarse, sin moralinas y sin renunciar a su cotidiana naturalidad, en temas tan escabrosos como los límites del humor, el efecto amplificador de las redes sociales, la tiranía de lo políticamente correcto o el "circo" de las tertulias en televisión.

Y es que si en la primera temporada de 'Mira lo que has hecho' Berto y Sandra, a la que vuelve a dar vida Eva Ugarte, se enfrentaban al desafío de la paternidad y en la segunda a una gran crisis de pareja, en esta tercera sus retos, y sobre todo sus "miedos", vienen de fuera de su ya numerosa y 'crecidita' familia. Los nuevos capítulos, dirigidos de nuevo por Javier Ruiz Caldera ('Superlópez', '3 bodas de más'), saltan varios años hacia adelante en el tiempo cuando Berto y Sandra ya han dejado su su piso en el centro y se han mudado con su prole a las afueras.

Con tres torbellinos como hijos, una mudanza eterna y el sudoku diario para conciliar su vida laboral con las actividades extraescolares de sus hijos y sus compromisos con su familia y amigos, su rutina se complica aún más cuando un chiste de Berto sacado de contexto, y viralizado a través de Twitter, le convierte, como ya le sucedía a Javier Gutiérrez en la última temporada de Vergüenza, la serie 'hermana' también de Movistar+, en el tipo más odiado de España.

Una circunstancia de la que se sirve a 'Mira lo que has hecho' para reflexionar profundamente, pero "sin fijar ninguna tesis", sobre el controvertido tema de los límites del humor y la corrección política. "No creo que hacer comedia sea ahora más difícil que antes, pero sí que hay más miedo", sostiene Berto Romero en una entrevista concedida a Europa Press en la que señala que ese incremento del miedo viene a su vez motivado por el incremento del "ruido". Porque ahora, en la era de las redes sociales y las perennes tertulias de televisión, "todo hace mucho más ruido que antes". "Ahora se nos está yendo un poco de las manos con algunas opiniones y la serie refleja muy bien lo exagerado que es en algunos casos", apostilla Ugarte.

CAMINO AL "CAOS INTELECTUAL"

"Agarrar un fragmento de una obra, sacarlo de contexto y darle otro sentido es algo muy de redes sociales y es exactamente lo que le ocurre a mí personaje en la tercera temporada. Descontextualizar y sacar de quicio todo es el camino hacia el caos intelectual", reflexiona el actor y guionista que, interrogado por algunos casos recientes como la retirada de 'Lo que el viento se llevó' de un servicio de streaming por racista o las acusaciones de machismo y xenofobia vertidas sobre 'El Señor de los Anillos' de Tolkien, alerta de que "estamos entrando en una dinámica muy preocupante".

En este sentido, el creador de 'Mira lo que has hecho' insiste en que estas reacciones y la cadencia por la "autocensura" que se impone en estos tiempos es "es fruto de ese miedo" y de esa peligrosa tendencia a sacar todo de contexto. "Todo eso también da mucho miedo, porque conduce a un revisionismo absurdo que no va a ninguna parte", denuncia Romero que no cree que sea lo más inteligente examinar obras rodadas hace décadas "desde el punto de vista actual".

"Si algo tiene interesante la historia es su contexto, que es lo que nos enseña a entender las cosas (...) Cada obra es hija de su tiempo, de su momento, y eso es lo bonito", señala Berto que confiesa fue durante la escritura de la segunda temporada cuándo supo que su obra, su serie, tenía que acabar. "La historia se agotaba y no queríamos repetirnos", explica Romero que también sentía la necesidad de cerrar la trama de Sandra y Berto "porque eso te permite hacer cosas distintas".

LA TEMPORADA "MÁS VALIENTE"

Y precisamente, asegura Javier Ruiz Caldera, lo mejor que tiene 'Mira lo que has hecho' es que nunca que queda quieta y siempre busca sorprender de nuevas formas al espectador. "Cada temporada juega en una liga distinta y esta tercera además recoge lo mejor de las dos anteriores pero para darte algo nuevo y fresco", apunta el director que asegura que esta última es "la temporada más valiente y más arriesgada".

"Cuando acabas algo, puedes poner tu rúbrica. Y sí, me da pena, porque la serie se podría estirar casi hasta el infinito, pero prefiero ser yo el que decida y acabar en alto", dice Berto cuya decisión de poner punto y final a 'Mira lo que has hecho' respalda totalmente Eva Ugarte. "Es como una buena fiesta, de estas muy largas en las que uno ya ha comido, ha bailado, ha bebido, ha hablado con todo el mundo... y siente que se tiene que ir a casa", dice la actriz que asegura que esta serie le ha "cambiado la vida y la perspectiva a la hora de ver muchas cosas".

"Y todos sabemos el esfuerzo que supone marcharte de esta fiesta y la pena que te da... y eso se ha vivido al acabar esta serie", remacha Berto que califica estas tres temporadas como "la mejor experiencia" de toda su vida profesional. "Es uno de estos trabajos de una vida y no sé si volveré a hacer algo que para mí sea tan enriquecedor y que me haga crecer tanto", concluye.