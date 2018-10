Calle 13 emitirá La Forense, la serie basada en los libros de M.R. Hall

Actualizado 15/10/2018 18:28:44 CET

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

NBCUniversal International Networks ha adquirido los derechos de emisión del nuevo drama La Forense (Coroner), que en España estrenará Calle 13. Basada en los libros de M.R. Hall, la serie gira entorno a una doctora forense que será interpretada por Serinda Swan (Inhumans, Ballers).

"La Forense combina personajes interesantes, temas criminales y una narrativa convincente que encaja a la perfección con el contenido de nuestras marcas internacionales", explica Steve Patscheck, vicepresidente ejecutivo de programación global de NBCUniversal International Networks.

En esta serie original de CBC, que se emitirá en 2019, Jenny Cooper (Swan), médico forense en Toronto, investigará varias muertes sospechosas. Antes trabajaba como doctora de urgencias y se ha quedado viuda con un hijo de diecisiete años. Tras la muerte de su marido siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado que solo ahora empieza a entender.

Al lidiar con historias basadas en casos reales, Jenny demuestra ser una médico forense contemporánea que vela por los muertos incluso cuando incomoda a los vivos y defiende a los que no tienen recursos o están en peligro.

Acompañan a Swan Roger Cross (Dark Matter, Expediente X) como Donovan 'Mac' Bruneau (Blue Moon) como Liam, el nuevo vecino de Jenny; y Ehren Kassam (DeGrassi: Next Class) como Ross, el hijo de 17 años de Jenny. Completan el elenco Tamara Podemski (Rabbit Fall) como Alison Trent, la excéntrica compañera de Jenny; Alli Chung (Dark Matter, The Expanse) como Taylor Kim, una joven agente del departamento de homicidios; Lovell Adams-Gray (Second Jen) como el Dr. Dwayne Allen, un joven patólogo con muchos pájaros en la cabeza; y Saad Siddiqui (Incorporated, Taken) como el Dr. Neil Sharma, el avispado psiquiatra de Jenny.