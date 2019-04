'Déjate llevar', de Leticia Dolera, premio a la mejor serie de TV en el festival Canneseries

Publicado 11/04/2019 10:45:41 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Déjate llevar' ('Perfect Life') se ha alzado este miércoles con el galardón a la mejor serie en la segunda edición del festival Canneseries, en la que sus tres actrices protagonistas han visto recompensado su trabajo de interpretación en la misma con otro galardón.

Durante la gala, celebrada en la famosa ciudad francesa de Cannes, las actrices Leticia Dolera, Celia Freijeiro y Axia Villagrán, protagonistas de la serie, se han alzado así también con el premio especial a la mejor interpretación.

La serie trata la vida de María (Leticia Dolera), su hermana María (Aixa Villagrán) y la amiga de ambas, Cristina (Celia Freijeiro). A lo largo de ocho episodios, este drama aborda la crisis existencial que atraviesan estas mujeres.

El proyecto se vio envuelto en una polémica a finales del pasado año a raíz de la decisión de Dolera, directora de la serie, de no contratar a la actriz Aina Clotet por estar embarazada. La propia Dolera explicó en un comunicado que no contrató a la actriz "al no encajar en el perfil del personaje protagonista para el que fue seleccionada en un primer momento".

En el mismo, además, lamentó que se utilizara la polémica para "tratar de desacreditar al movimiento feminista" o para "cuestionar" su compromiso de varios años con el mismo.