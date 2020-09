'El desafío. ETA', la serie documental de Amazon busca "verdad" tras 50 años de terror: "Los hechos narran la historia"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El desafío. ETA', la nueva serie documental de Amazon Prime Video, tiene como objetivo primordial relatar "la verdad" sobre los 50 años de historia de la banda terrorista. Dirigida por Hugo Stuven y escrita por David Zurdo, la producción se estrena en la plataforma este otoño. "Los narradores de este relato son aquellos que lo vivieron y son los propios hechos los que también hablan", declara Óscar Prol, responsable de contenidos de la plataforma.

La serie, cuya primera referencia es el libro 'Historia de un desafío: Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA', de Manuel Sánchez Corbí y Manuela Simón, busca narrar con objetividad la historia de la banda terrorista, que asesinó en sus 50 años de existencia a más de 800 personas.

"Desde el primer momento, en la preproducción, tuvimos a un equipo de periodistas de investigación, especializados en la historia de ETA, además de unos excelentes guionistas", explica Luis Velo, productor ejecutivo de la producción, en una entrevista para Europa Press.

"Tuvimos también documentalistas, que han hecho una labor magnífica. Es un documental hecho de forma quirúrgica. Aunque el libro estaba genial, fueron los diferentes entrevistados, que aportaban su visión de lo vivido, lo que hizo que el guion de la serie estuviera en constante evolución", comenta Hugo Stuven. "Era contar la historia de 50 años en 8 horas a través de las declaraciones de más de 80 personas y sin voz en off", agrega Velo.

En esa labor documental, 'El desafío: ETA' cuenta con entrevistas a relevantes figuras políticas, como cuatro expresidentes del Gobierno -Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy-, así como también con declaraciones de dos antiguos lendakaris, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, además de contar con exministros, un antiguo secretario de Estado, un exjefe de la Casa Real, periodistas, altos mandos de la Guardia Civil, víctimas y antiguos miembros de la banda.

UN ENFOQUE PLURAL

"Reunir a todos hubiera sido imposible si no hubiera sido Amazon la que produjese la serie. Cuando nos acercamos a ellos, no tuvieron ningún problema. Lo que ellos cuentan en el documental va a verse en todo el mundo, no hay una agenda política detrás. Si los implicados han participado, es porque han tenido la confianza de que lo que va a narrarse es veraz", explica Guillermo Gómez, productor ejecutivo del proyecto.

Además, la producción cuenta con muchas imágenes de archivo. "Era esencial contar con ellas, pues refuerzan lo que se declara. Hemos contado con material inédito de la Guardia Civil, que ha colaborado con la producción. Es la primera vez que se hace un repaso global de esta magnitud a los hechos relacionados con ETA", argumenta Prol.

Y es en ese enfoque plural, lo que permite que los creadores de la docuserie puedan mostrar su objetivo: "contar la verdad". "Esta producción se ciñe a unos hechos. Junto con el libro de Sánchez Corbí y Simón, se añadieron las declaraciones de todas las personas que participaron o tuvieron un papel en estos hechos, para que hablen desde su punto de vista y tener un prisma con el que poder ver la historia tal y como ocurrió", argumenta Gómez.

"Quisimos contar la verdad de los que ha pasado en estos 50 años. Si no entiendes todas las partes, como el dolor de las víctimas, la lucha de los guardias civiles, la ideología de los independentistas que decidieron ir a la lucha armada, no lo vas a entender todo, nunca podrás contar la verdadera historia, solo una parte", zanja Velo.