Félix Sabroso presenta 'Furia': "La violencia se ha establecido casi como única forma de comunicación"

El viernes 11 de julio llega a HBO Max 'Furia', la nueva serie creada y dirigida por Félix Sabroso. Carmen Machi, Candela Peña, Nathalie Poza, Cecilia Roth y Pilar Castro son las encargadas de dar vida a las cinco protagonistas de esta ácida y afilada sátira de ocho capítulos. Cinco mujeres en "situaciones extremas" que las llevarán a "explotar" y a través de cuyas historias cruzadas Sabroso arma un retrato "caleidoscópico" de este "enloquecido" momento social en el que, lamenta el cineasta, "la violencia se ha establecido casi como única forma de comunicación".

"La serie está escrita hace dos años pero parece que retrata el momento actual... y puede que me quede corto", afirma Sabroso en una entrevista concedida a Europa Press en la que reconoce que el estreno de 'Furia' se produce en un contexto especialmente convulso marcado por la polarización política, el desencanto social, los escándalos de corrupción o la tensión bélica internacional disparada en las últimas horas por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

En este punto, el director y guionista señala que si uno mira al mundo es "cuanto menos desconcertante" comprobar que "la violencia, la rabia, la ira, la confrontación y el golpe encima de la mesa" sean "reivindicados muchas veces como forma de protesta libre" y casi como "única forma válida de comunicación" mientras que, lamenta, "los afectos y el respeto al prójimo" se pierden totalmente por el camino.

"Llevamos ya muchos años diciendo que la cosa va de mal en peor y no era difícil imaginar que la cosa se iba a ir complicando cada vez más", reflexiona el director de 'La isla interior' o 'Los años desnudos' que señala que "hay una especie de enfermedad colectiva", "una psicopatía despiadada por los intereses y el poder", que atrae a las mentes más peligrosas que finalmente son "las que acaban llegando al poder".

"Tenemos grandes ejemplos en el mundo hoy en día de que esa ambición de poder no es saludable y es normal que al final lo acaben alcanzando seres como Donald Trump, Milei u otros muchos personajes", dice Sabroso que a pesar de las situaciones tan radicales y extremas en las que pone a las protagonistas de 'Furia', confía en que la serie y sus personajes resulten "verosímiles" porque se trata de mujeres reales, "con grietas" y retratadas de forma "despiadada". Cinco mujeres que son, dice el director, "víctimas" de un sistema inmisericorde que las asfixia, acorrala e invisibiliza, pero "del que también son parte".

"Es un momento complejo en el que estamos apuntalando un sistema que no se acaba de derrumbar nunca, pero que está en franca decadencia", sentencia Sabroso que avisa que ya está trabajando en el guión de una segunda temporada centrada en nuevos personajes y nuevas historias, aunque alguno de los secundarios repetirá, y en la que, avisa, las dentelladas de 'Furia', que en esta primera temporada le hinca el diente al mundo del arte, la moda, la televisión, la especulación inmobiliaria o la industria del cine, irán todavía más allá. "Estamos ya escribiendo la segunda temporada y mordemos todavía mucho más. Somos más ácidos y más críticos porque la realidad lo propicia", explica.

"EL MUNDO ESTÁ EN UN ESTADO DE FURIA ENORME"

"Mira que la serie es salvaje, pero no le llega ni a la suela de los zapatos a lo que está pasando ahora mismo", afirma Machi que lamenta que, tal y como dice uno de los personajes de la serie, el mundo esté convirtiéndose "en un lugar cada vez más siniestro y complicado". "El mundo está en un estado de furia enorme y es terrible todo lo que pasa. Y claro, así está el mundo y nosotros aquí haciendo ficción... haciendo ficción para contar cómo está el mundo", reflexiona.

Un diagnóstico que secunda Claudia Salas, uno de los pocos rostros que continuará en la segunda temporada de una serie que "te sacude la cabeza" con una "enorme cantidad de información" y cuyo gran triunfo, afirma la actriz, es que es capaz de hacerlo "desde la comedia" y de forma "disfrutona" multiplicando así el impacto en el espectador. "Para mí Félix es la persona más inteligente que conozco y ha tenido la capacidad de contar todo esto desde la comedia, que encima duele más", señala.

Y es que, apostilla Machi, Félix Sabroso es un "director de esos visionarios", un tipo "sesudo" que sabe leer muy bien hacia donde irán los tiros. Y de eso, "sangre y tiros", también hay en 'Furia' que utiliza la historia de cinco mujeres que explotan para avisar al espectador que, "si seguimos por este camino", todos podemos llegar a un punto de no retorno.

"Siempre se dice eso de 'Si tuviera una escopeta me liaba a tiros ahora mismo'. Pero, normalmente, eso no pasa en la vida... pero luego viene un chaval que estaba sufriendo 'bullying' y se carga medio instituto con una escopeta. Pues eso es un momento de furia al que no habría que llegar. Hay que reeducarnos para no llegar a eso", concluye Machi.

"A mí me gustaría que cuando termine la serie el público se haga preguntas, que nos hagamos preguntas sobre la estupidez humana que estamos viviendo", dice Castro. "Y sobre lo facilísimo que es caer en esa estupidez y en el estado de furia, porque todo ayuda a que estemos furiosas y furiosos", apostilla Roth. "Y es muy comprensible que estallen porque todos, en algún momento, estallaríamos igual que ellas y le prenderíamos fuego al mundo. Entonces, por lo menos, verlo en la serie... Yo creo que puede ser un alivio grande", dice Poza que espera que la serie sirva "como un espejo" para "que nos miremos un poco más" y "nos reconozcamos más los unos a los otros".

Alberto San Juan, Ana Torrent, Claudia Roset, Mima Riera, Pedro Casablanc, Marilu Marini, Iván Pellicer, Francesc Garrido, Martxelo Rubio, Antonio Pagudo y Pepón Nieto, entre otros, completan el reparto de 'Furia' cuyos dos primeros episodios se estrenarán en HBO Max el viernes 11 de julio. El resto de capítulos se estrenarán semanalmente, cada viernes, hasta completar los ocho que integran la serie.