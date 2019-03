Freddie Highmore ('The Good Doctor'): "Espero que la serie despierte la conciencia de la gente"

Publicado 26/03/2019 18:44:20 CET

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Freddie Highmore es un joven diferente en 'The Good Doctor', serie que culmina su segunda temporada en AXN y que se ha convertido en un éxito de audiencias, en un momento en el que las televisiones en abierto viven una época más competitiva. Una ficción diferente con un compromiso social con las personas con autismo. "Espero que despierte la conciencia en la gente y que fomente una discusión más profunda", declara el actor.

El intérprete británico es el doctor Shaun Murphy, joven cirujano con Trastorno del espectro autista (TEA), cuya vocación por la medicina le ha llevado a luchar contra los prejuicios de la gente tiene sobre él. "Queríamos representar de la mejor manera posible a una persona con TEA en la serie, era el mayor reto", explica Highmore en una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid para promocionar el final de temporada la ficción de AXN, detallando que se preparó "a fondo" para ofrecer un retrato lo más cercano posible.

Para Highmore, ser una persona con autismo "es todo un desafío". "Los guionistas y yo vimos documentales, leímos libros y tuvimos a una asesora en la serie. Para nosotros era un compromiso", comenta el actor, haciendo hincapié en que se busca ser lo más respetuoso posible con las personas que tienen un TEA, así como también derribar prejuicios sobre esta realidad.

LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LA GENTE CON AUTISMO

"Queremos despertar la conciencia de la gente. Ojalá sirva para crear una discusión mucho más profunda", dice el actor, remarcando que, aunque Shaun sea un joven con autismo, "no representa a todas las personas con TEA", mostrando, simplemente, una realidad diferente.

"Deseo que todo el mundo puede sentirse identificado con él, tenga o no autismo. Es su historia personal", declara Highmore, que habla de la necesidad de romper con los estereotipos sobre la gente con autismo, especialmente por "lo complicado" que es para estas personas "la integración laboral".

'The Good Doctor' tiene confirmada una tercera temporada, que se espera que llegue en septiembre de este año al canal estadounidense ABC, en España podrá verse en AXN y Telecinco. "Tenemos muchas ganas de empezar a rodarla, en junio comenzamos", declara el actor, revelando que "todavía" no sabe qué sucederá en los siguientes episodios. "No puedo comentar nada, pero es porque el equipo de guionistas aún no se ha reunido para escribir los próximos capítulos", explica tranquilamente el intérprete.

"ME ENCANTA MADRID POR SU GENTE Y SU FORMA DE VIVIR"

El actor ha sorprendido a la prensa española hablando en un castellano muy fluido. Freddie Highmore es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cambridge y vivió durante un tiempo en Madrid, precisamente cerca de la plaza de Olavide, en el distrito de Chamberí. "Siempre se me han dado bien los idiomas [sabe también francés y árabe], es la mejor manera de conocer otras culturas. Madrid me encanta, por cómo es la gente y la forma de vivir aquí. Es estupendo tomarme una caña o un café en una terraza", comenta a la vez que habla de que tiene "muchas ganas" de rodar una película en español.

Precisamente, Highmore tiene proyecto en España. El actor será uno de los protagonistas de 'Way Down', la nueva película de Jaume Balagueró ('Mientras duermes', 'Musa') que filmará, precisamente, en la capital española. "Tengo muchísimas ganas de colaborar con Jaume y de rodar en España, será mi primera vez", declara.