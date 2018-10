Julia Roberts, Roger Federer y Lena Headey son Famosos en peligro en Discovery Channel

Actualizado 05/09/2018 16:37:30 CET

Celebrities de renombre preparan la mochila para embarcarse en la cuarta temporada de Famosos en peligro con Bear Grylls. El formato llega a Discovery Channel el martes 11 de septiembre a las 23:00 horas con un doble episodio semanal y con España como escenario protagonista.

La cuarta entrega tendrá lugar en territorio español, concretamente en las islas Canarias y el Pirineo oscense. El tenista Roger Federer y los actores Julia Roberts (Erin Brockovich), Lena Headey (Juego de tronos), Joseph Gordon-Levitt (Snowden) y Keri Russel (Felicity) son algunos de los nuevos y atrevidos invitados del programa de supervivencia.

Sterling K Brown (This is us), Don Cheadle (Iron man), Uzo Aduba (Orange is the new black), Scott Eastwood (Pacific Rim: Insurrección), Vanessa Hudgens (High School Musical) y Derek Hough (Dancing with the stars) completan el listado de supervivientes.

Famosos en peligro con Bear Grylls es un programa en el que estrellas de fama mundial reciben un curso acelerado de 'supervivencia para principiantes' de uno de los mayores expertos del mundo en la materia.

ESTRENO DE ALTURA EN LOS PIRINEOS

Los fans de Juego de Tronos están de enhorabuena, ya que tendrán la oportunidad de conocer la faceta más salvaje de Lena Headey, la actriz que interpreta a la reina Cercei Lannister en la popular serie, y que se reunirá con Grylls en el Pirineo aragonés, cerca de las localizaciones que han acogido el rodaje de la ficción.

Así, en la primera entrega de estreno de la noche el martes 11 de septiembre a las 23.00 horas, Headey y el ex soldado experimentarán 48 horas de vivencias extremas en plena naturaleza y nos regalarán conversaciones profundas en el entorno del embalse de Canelles y la Muralla China de Finestres.

A continuación, Discovery Channel ofrece un segundo episodio protagonizado por Julia Roberts. La actriz estadounidense se reunirá con Grylls en Kenia (África), donde se embarcarán en una dura expedición a través del desierto keniata con un importante objetivo: llegar hasta una aldea remota de Kenia para repartir vacunas entre la población.

SUPERVIVENCIA EN LAS ISLAS CANARIAS

Una semana después, España volverá a ser la localización escogida de Famosos en peligro con Bear Grylls. El martes 18, a las 23.00 horas, la intérprete norteamericana Keri Russel viajará hasta las islas Canarias en una aventura épica de carácter volcánico.

La segunda entrega de estreno de la noche nos trasladará de nuevo a Kenia, en donde el actor, cineasta, cantante y empresario Joseph Gordon-Levitt (Snowden, Origen) se reúne Bear Grylls para compartir una experiencia extrema en la que ordeñarán un camello para poder hidratarse, lucharán contra un cocodrilo para poder cenar y ascenderán peligrosas rocas, entre otros retos.

APRENDICES DE SUPERVIVIENTE VIP POR EL MUNDO

La noche del martes 25 de septiembre Roger Federer y Grylls se sumergen en Los Alpes Suizos. El tenista y el aventurero británico escalarán una pared de hielo, jugarán 'al tenis' en la cima de una montaña o incluso llegará a comerse el ojo crudo de un pez.

En la velada también estará presente el universo Marvel de la mano del actor Don Cheadle (Iron man, Vengadores) que, junto a Grylls, se enfrentará a su miedo a las alturasen las Montañas Blancas de Nueva Inglaterra a donde llegarán tras un complicado descenso en helicóptero.

Ya en octubre, Grylls nos trasladará a otro enclave de los Pirineos en donde pondrá a prueba las dotes de supervivencia de Uzo Aduba, una de las protagonistas de la serie Orange is the new black, con quien tratará de protegerse de una peligrosa tormenta de granizo, rayos y lluvias torrenciales en medio de las montañas nevadas.

Además, el ex soldado viajará hasta Colorado donde le espera Sterling K. Brown, protagonista de la exitosa serie This is us y ganador de un Globo de Oro y un Emmy por su papel en la ficción estadounidense, para realizar una dura excursión por las Montañas Rocosas a temperatura bajo cero.

Después, el actor Scott Eastwood (Fast & Furious 8, Pacific Rim: Insurrección) acompañará a Grylls a la península balcánica para recorrer juntos un antiguo laberinto de acantilados y cuevas donde también se enfrentarán a una serpiente que, si tienen suerte, les servirá de cena.