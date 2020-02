'Killing Eve' regresa a HBO con su 3ª temporada el 27 de abril

Actualizado 21/02/2020 13:13:50 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Killing Eve', la aclamada serie basada en las novelas 'Codename Villanelle' de Luke Jennings, regresa el 27 de abril a HBO con su 3ª temporada. En los nuevos capítulos, Jodie Comer y Sandra Oh retoman sus papeles de Villanelle y Eve, dos mujeres que, tras colisionar intensamente en el pasado, intentarán ahora seguir caminos separados.

La nueva temporada continuará la historia de estas dos mujeres con pasados brutales, adictas la una a la otra, que buscan desesperadamente vivir sus vidas por separado. Para Villanelle, la asesina sin trabajo, Eve está muerta. Y mientras tanto Eve, la ex agente del MI6 que se esconde a vista de todos, solo tiene un objetivo: que Villanelle nunca la encuentre.

Todo discurrir con relativa calma y normalidad hasta que una muerte impactante y cercana sacude nuevamente sus vidas. El viaje de vuelta de la una a la otra les costará a ambas amigos, familiares y lealtades... y tal vez un trozo de sus almas.

La proxima temporada de 'Killing Eve' contará en su reparto con las nuevas incorporaciones de Harriet Walter ('Succession'), Danny Sapani ('Harlots: Cortesanas'), Gemma Whelan ('Juego de Tronos'), Camille Cottin ('Call My Agent') , Steve Pemberton ('Inside No. 9'), Raj Bajaj ('Un príncipe de navidad: La boda real'), Turlough Convery ('Ready Player One'), Pedja Bjelac ('Harry Potter') y Evgenia Dodina ('Una semana y un día').

Con un guion de la escritora británica Suzanne Heathcote ('Fear the Walking Dead'), 'Killing Eve' ha sido nominada a los Globos de oro y ganadora de un BAFTA. Heathcote será la productora ejecutiva de la nueva entrega, continuando con la tradición de pasar el testigo a una nueva voz femenina.

'Killing Eve', producida por Sid Gentle Films Ltd. para BBC America y distribuido por Endeavour Content, llegará a HBO españa el 27 de abril de este año.