López propondrá al Consejo de Administración de RTVE mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este martes que va a proponer al Consejo de Administración de RTVE mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión para la edición de 2027.

Así lo ha señalado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta.

En su intervención, el presidente de RTVE ha afirmado que "nadie con la más mínima sensibilidad humana puede asistir al sufrimiento del pueblo palestino sin una condena rotunda y severa ante lo que es una tragedia humana intolerable".

En este sentido, José Pablo López ha puesto de relieve que la posición de RTVE en este punto "siempre" ha sido "firme" y "bastante clara". "No nos hemos puesto de perfil, por decirlo de alguna manera", ha subrayado.

Según ha defendido el presidente, RTVE ha liderado "de manera activa", junto con otros países europeos y operadores públicos, una "exigencia de regeneración ética" dentro de la propia organización de la Unión Europea de Radiodifución (UER).

"Hemos negociado para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice de forma real cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival. Estas son cuestiones que se han conseguido gracias a la negociación del grupo de RTVE", ha apuntado.

No obstante, López ha dicho que no iba "a maquillar la realidad con eufemismos" y se ha mostrado "plenamente" consciente de que "no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización".

"Por lo tanto, no hacemos una evaluación complaciente, constatamos que hay avances técnicos pero también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético", ha manifestado.