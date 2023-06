Miguel del Arco presenta 'Las noches de Tefía': "Hubo muchos campos de concentración durante toda la dictadura"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Atresplayer estrena este domingo 25 de junio 'Las noches de Tefía', serie creada por Miguel del Arco y codirigida por él junto a Rómulo Aguillaume. La ficción narra la historia de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, campo de concentración franquista que existió entre los años 50 y 60 en Fuerteventura para enviar a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes. El protagonista de la nueva serie de Atresmedia es Airam (Marcos Ruiz), un preso homosexual que en 2004 rememora los 17 meses que pasó retenido.

"No he tenido líneas editoriales ni líneas rojas a la hora de narrar las cosas como yo he querido narrarlas", afirma Miguel del Arco en una rueda de prensa virtual en la que estuvo presente Europa Press. "Hay que apostar y hay que incidir en un país donde todavía estamos con la memoria histórica a vueltas, todo se coge con pinzas, todo tiene una corrección política vomitiva", dice el creador de la nueva serie de Atresplayer, que recalca que "se desconoce que hubo muchos campos de concentración, no solamente durante la Guerra Civil, sino durante toda la dictadura".

"El tema de los campos de concentración en este país es una realidad desconocida completamente", opina por su parte Rómulo Aguillaume. "Yo soy nieto de un preso de un campo de concentración, de Albatera, en Alicante, y me he pasado toda la vida, cuando hablaba con amigos, con familias de otros, defendiendo que era una realidad, que eso había ocurrido, y es que la gente lo niega. Hay gente que lo desconoce totalmente y otra gente que lo niega", denuncia el realizador.

En este sentido, sostiene que "si no estamos de acuerdo en unos mínimos en la sociedad supuestamente democrática en la que vivimos, la convivencia puede ser muy difícil". "Esta serie de lo que se trata es de que tenemos que estar de acuerdo en defender esos mínimos, los derechos humanos, los derechos democráticos, y parece que ahora mismo nos está costando", agrega el cineasta.

Marcos Ruiz, Patrick Criado, Javier Ruesga, Raúl Prieto, Jorge Usón, Luifer Rodríguez y Miquel Fernández dan vida a algunos de los presos de Tefía, que, para lograr sobrevivir a las duras condiciones del campo, crearán en sus mentes El Tindaya, un 'music hall' en el que cada uno tiene su álter ego.

LA LUCHA FEMENINA

Además, Carolina Yuste participa en el rol de Nisa, que describe como la representación de "todas esas mujeres activistas por los derechos humanos, esas mujeres cabezonas que consideran que lo que es justo, es justo, y luchan por ello a pesar de todo el miedo y la imposición; esas mujeres feministas que nos han traído a nosotras todo lo que tenemos".

Yuste ha definido 'Las noches de Tefía' como "un acto de amor y justicia a nuestra historia, a quiénes somos como sociedad", apuntando que la serie es una oportunidad para "sanar y poner en valor las experiencias y las vidas de muchísima gente en la época más oscura de nuestra historia".

Para meterse de lleno en sus personajes, los intérpretes han tenido que someterse a una estricta dieta, algo que también les ha conectado emocionalmente con sus roles. "Perder 18 kilos en dos meses, que fue mi caso, te hace sentir más débil, sentir frío, no tienes grasa en el cuerpo, caminas y tienes que parar porque te mareas... De alguna manera, me conectó personalmente con el posible drama que pudiera tener esta gente", apuntó Rodríguez.

"Nos ayudaba a pisar tierra. A pesar de que fuera una historia que por momentos en el cabaret podía ser bastante frívola, el estar pasando hambre nos ayudaba a pisar tierra, a darnos cuenta de lo que estábamos contando, a estar en los hechos", puntualizó Ruesga.

Israel Elejalde, Roberto Álamo, Jorge Perugorría y Mingo Ávila, entre otros, completan el reparto de 'Las noches de Tefía'. La producción constará de seis episodios de 50 minutos cada uno.