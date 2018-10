Movistar Series estrenará Whiskey Cavalier, la nueva serie de Lauren Cohan

Actualizado 28/08/2018 16:27:23 CET

Scott Foley (Scandal) y Lauren Cohan (The Walking Dead) protagonizan la nueva serie Whiskey Cavalier que llegará próximamente a Movistar Series (dial 11). Esta comedia de acción mezcla los tópicos del thriller de espías con la comedia romántica.

Dirigida por Peter Atencio, Whiskey Cavalier relata la historia de Will Chase (Scott Foley), uno de los mejores agentes del FBI, cuyo nombre en clave es Whiskey Cavalier. En plena resaca emocional, por el reciente abandono de su prometida, Will es asignado a una misión de rescate en la que chocará con una agente de la CIA llamada Francesca 'Frankie' Trowbridge (Lauren Cohan). Con problemas para establecer lazos personales, un pasado oculto y un dominio letal de las artes marciales, Frankie (Fiery Tribune es su nombre en clave) sustenta el mayor récord de capturas de cualquier espía de la CIA.

Forzados a trabajar juntos, Will y Frankie terminan liderando un peculiar equipo formado por Susan (Ana Ortiz), la mejor amiga de Will; Jai Datta (Vir Data), buen amigo de Frankie que esconde un meticuloso talento para los detalles detrás de su informal elegancia y Edgar Sandish (Tyler James Williams), un cobarde analista de la Agencia Nacional de Seguridad secuestrado por los rusos por robar datos importantes y culpable de unir a Will y Frankie.

Ya sea desactivar un misil escondido en un maletín en el metro, desenmascarar a un agente encubierto, recuperar objetos valiosos o enfrentarse al burocrático día a día de la agencia, Will, Frankie y sus nuevos compañeros deberán dejar a un lado sus diferencias para salvar el mundo.