El narco gallego Laureano Oubiña repasa sus andanzas este martes en DMAX

Actualizado 12/11/2018 13:27:18 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

DMAX estrena este martes 13 de noviembre a las 22:30 horas la primera parte de Yo fui un narco, un documental sobre la vida y trayectoria del gallego Laureano Oubiña, uno de los narcotraficantes españoles más conocidos. El especial concluirá el 14 de noviembre, con la emisión del segundo episodio.

Conocido por ser uno de los mayores contrabandistas y narcotraficantes de Galicia durante décadas, su Pazo de Baión se convirtió en un símbolo de la lucha de la sociedad gallega contra el tráfico de drogas. Tras pasar más de 20 años en prisión, ahora es un hombre libre y ha participado en el documental.

"He estado más de 22 años en prisión, he pasado por más de 42 cárceles y yo no he matado a nadie. Durante todos estos años no he podido hablar, pero ahora voy a hablar alto y claro", afirma Laureano Oubiña en este documental, quien asegura que "una persona no nace contrabandista ni delincuente", sino que "te hacen las circunstancias".

A partir de testimonios de periodistas especializados, abogados, testigos, fiscales y jueces, entre los que destacan el juez Baltasar Garzón, el ex-narcotraficante y testigo protegido del caso Nécora, Ricardo Portabales, el canal reconstruye la historia del narco gallego.

Yo fui un narco repasa, además, la España de los años 80 y 90, cuyo contexto económico, político y social contribuyó a que Galicia se convirtiera en la puerta de entrada de la droga en Europa. "En el tiempo de la postguerra, o emigrabas o hacías algo ilegal", asegura el narco gallego.

El primer episodio, titulado Del contrabando al narcotráfico, DMAX repasa la difícil infancia de Oubiña. El documental recoge testimonios que confirman que fue "un niño maltratado", según él mismo reconoce y que, tras la última pelea con su padre, se marchó de casa con 17 años para no volver nunca.

Del hachís a la cárcel es la segunda parte del documental, que arranca con el macro juicio del caso Nécora: El mayor juicio contra la droga en la historia de España en el que se sentó en el banquillo de los acusados a más de medio centenar de narcotraficantes.

Uno de los testigos clave fue Ricardo Portabales, narco arrepentido y primer testigo protegido de España, cuyo testimonio incriminando a Oubiña y otros capos de la droga en el sumario del caso tuvo un peso determinante en el juicio. Ricardo Portabales vive en el anonimato desde hace 20 años y no ha vuelto a verse las caras con Laureano... hasta ahora.