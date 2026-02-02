RTVE emite 6 especiales de 'Benidorm Calling', con Inés Hernand, Ángela Fernández, Lalachus, Javi Hoyos y Marina Rivers

RTVE Play prepara una programación especial con motivo de la próxima edición del Benidorm Fest, donde destacan seis programas en directo de 'Benidorm Calling' presentados por Inés Hernand, Ángela Fernández, Lalachus, Javi Hoyos y Marina Rivers. - RTVE

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma RTVE Play prepara una programación especial con motivo de la próxima edición del Benidorm Fest, donde destacan seis programas en directo de 'Benidorm Calling' presentados por Inés Hernand, Ángela Fernández, Lalachus, Javi Hoyos y Marina Rivers.

En concreto, este lunes, el miércoles y el jueves Inés Hernand y Ángela Fernández conducen estos programas previos con entrevistas a candidatos de otras ediciones, desde las 20.00 horas, en Torrespaña (Madrid). En el plató estarán también Samantha Hudson, Andrea Compton, Laura del Val y David Andújar y Rubén Avilés.

Al mismo tiempo, Inés Hernand y Ángela Fernández contarán con los periodistas de RTVE Play especializados en el Benidorm Fest, Daniel Borrego y Patri Campos, que recuperarán datos y momentos de todas las ediciones; y con exparticipantes del concurso como J Kbello, Selena y Azúcar Moreno y artistas españoles que han pisado el escenario de Eurovisión.

Según ha detallado RTVE, la próxima semana, será el turno de las previas de las tres galas con Lalachus, Ángela Fernández y Javi Hoyos, en este caso, desde Benidorm. Marina Rivers se unirá al equipo de presentadores la gran final.

Junto a ellos, el creador de contenido Rubén Avilés y los periodistas Daniel Borrego y Patri Campos ofrecerán la información sobre los ensayos y demás eventos de interés para los seguidores del Festival. Por el plató pasarán todos los aspirantes de la quinta edición y se conocerá la última hora del festival desde el interior del Palau.

Por otro lado, RTVE Play estrena este lunes un canal temático con todo el contenido relacionado con el Benidorm Fest. Estará disponible hasta el 16 de febrero, con las galas de las cuatro ediciones en streaming, los programas especiales como el 'Benidorm Calling', documentales como 'Dime: historia de una canción' y videoclips de las ganadoras del certamen, entre los que están el 'SloMo' de Chanel, 'Eaea' de Blanca Paloma, 'ZORRA' de Nebulossa y 'ESA DIVA' de Melody.

Los seguidores del Benidorm Fest tendrán la opción de votar gratis a su artista favorito a través de la app de RTVE Play, gratuita y bajo registro. Solo se podrá votar una única vez en cada ocasión.