Satín Greco, ganadora de 'Drag Race', un programa "necesario": "Aún hay mentes analfabetas que no se dejan enseñar" - ATRESPLAYER
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Satín Greco se convirtió el pasado domingo en la ganadora de la quinta edición de 'Drag Race España', un programa que, asegura, es "muy necesario". "Me preocupan mucho esas mentes analfabetas y absurdas que tampoco quieren dejarse enseñar", señala, a propósito de los cada vez más numerosos discursos de odio dirigidos al colectivo LGTB.
"No me preocupa el comentario absurdo", afirma en una entrevista concedida a Europa Press, añadiendo que "cuando una persona es libre y está segura de lo que dice, guste o no guste, no recula". "El analfabetismo que aún queda en alguna otra cabeza, eso es mucho más preocupante", asegura, apuntando que, en este afán educativo, 'Drag Race' "debería emitirse en abierto" pues, aunque muchas personas lo conocen e incluso han visto fragmentos del 'reality' alguna vez, no todas ven el programa completo, que se emite en la plataforma de streaming Atresplayer.
A sus 40 años, Satín Greco califica su triunfo en 'Drag Race' como "una responsabilidad", pero también "un reconocimiento" tras más de 20 años de trayectoria. A diferencia de los espectáculos de drag, el programa, explica, "es algo más diurno, no nocturno, que llega a otros campos diferentes". "En cada temporada se sube al carro de 'Drag Race' mucha variedad de personas y de mentalidades", asegura.
"QUE EL MUNDO HETEROSEXUAL NOS VEA, NO TIENE PRECIO"
"Aunque sea un formato enfocado a la comunidad LGTB, es muy necesario para todo tipo de público", sentencia. "Que el mundo heterosexual también nos vea no tiene precio", señala, apuntando que, además, "cada vez lo ven más niños". "Abre mentes, abre vidas y ayuda a mucha gente a ser quien es o quien quiera ser", afirma.
"Hay que intentar luchar contra estas cabezas analfabetas que todavía quedan", reitera, señalando que incluso las personas involucradas en el mundo del drag pueden aprender de los más jóvenes. "Las que empiezan también nos enseñan a las que llevamos muchos años y nos ayudan a adaptarnos a los tiempos que vienen", explica, asegurando que "es muy bonito el ayudarse y el dejarse enseñar", tanto con "actos" como con "palabras".
"La vida es dura, pero el ser humano la hace mucho más dura", afirma, señalando que combatir la ignorancia es "una lucha constante". "La esperanza es lo último que se pierde y es lo que nos hace levantarnos todos los días y seguir luchando", reflexiona, reiterando que hay personas que deberían "dejarse enseñar" y "abrirse a conocer cosas nuevas".
Por otra parte, Satín Greco señala que "la corona no lo es todo", pues ganar 'Drag Race' no abre necesariamente todas las puertas, por lo que hay que ser "constante", "luchar por lo que una quiere y trabajar". No obstante, confía en que hay espacios distintos para acoger diferentes géneros de espectáculos. "Tampoco por ser artistas tenemos que pretender estar en todos lados", apunta, asegurando que "no puedes enfadarte porque no te llamen".