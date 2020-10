Soleá estrena la versión íntegra de 'Palante', su canción para Eurovisión Junior 2020

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representante de España en el festival de Eurovisión Junior 2020 ha estrenado en RTVE Digital la versión íntegra de 'Palante', la canción con la que competirá en el certamen el próximo 29 de noviembre.

Así lo ha dado a conocer este miércoles RTVE, que ha recordado que se trata de una canción "con diferentes influencias musicales, la marcada personalidad de la artista sevillana y un mensaje claro y optimista: animar a la juventud a no rendirse nunca".

'Palante' ha sido compuesta por César G. Ross, Hajar Sbihi y Bruno Valverde, y producida por este último, ganador de un Grammy. "Es una canción de pop urbano con un toque flamenco, elementos de percusión y sonidos étnicos cuya letra apela a la responsabilidad colectiva frente a la situación en la que nos encontramos debido a la COVID-19", ha explicado RTVE.

Asimismo, ha detallado que Sevilla, la ciudad natal de Soleá, ha sido el principal escenario del videoclip de 'Palante', realizado por Sergey Shilenok.

"La Torre del Oro, a orillas del río Guadalquivir; la Plaza de España y el Parque de María Luisa, lugares que han visto crecer a Soleá, son los paisajes de una producción alegre y cargada de fuerza en la que Soleá también baila -en secuencias grabadas en Madrid- junto a Lucía Arcos, Tania Gálvez, Carlos Damas e Iván Cuadros, que la acompañarán en el certamen", ha destacado la Corporación.

Según ha indicado RTVE, Soleá está encantada con la canción que defenderá en Eurovisión Junior tanto por el mensaje --"habla sobre que si encuentras obstáculos no te eches para atrás, no te rindas, sigue para adelante"-- como por el ritmo: "Va muchísimo con mi estilo porque yo soy súper movida, me emociono mucho. Puedo cantar y bailar", cuenta.

Respecto a cómo se ve en el escenario, la pequeña quiere pasárselo "bien" y "estar cómoda". "Y bailar mucho, para que la gente vea que yo soy muy motivadora y que la gente me apoye mucho. Y luces y cosas chulas para que la canción sea un bombazo", concluye.