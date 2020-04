SyFy, también bajo demanda con títulos como The Magicians, The Twilight Zone o The InBetween

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los apasionantes mundos de SyFy, también bajo demanda. La cadena también esta presente con sus contenidos bajo demanda en las plataformas de Movistar+, Vodafone TV, Orange TV, Sky, Euskaltel, R y Telecable con seis títulos: Spides, Evil, The Magicians, The Twilight Zone, The InBetween y The Librarians.

El servicio incluyó el pasado 27 de abril Spides, cuya primera temporada de ocho episodios se puede ver al completo. La ficción ambientada en Berlín sigue a una joven, encarnada por Rosabell Laurenti Sellers, que despierta de un coma sin recordar nada de su vida anterior tras consumir una extraña droga.

También está disponible la primera temporada de Evil, un thriller psicológico creado por los productores Robert y Michelle King (The Good Wife y The Good Fight).

El remake de The Twilight Zone de Jordan Peele y Simon Kinberg también se puede ver en la plataforma. Su primera y única entrega hasta el momento suma 10 capítulos.

Otro de los títulos del catálogo es The InBetween, serie centrada en una joven con visiones que colabora en un caso de asesinato. Ya está disponible su temporada 1, que consta de 10 episodios.

Para los que quieran hacer un maratón, SyFy también pone a disposición de sus espectadores las cuatro temporadas de The Librarians, ficción sobre una antigua organización oculta bajo la Biblioteca Pública Metropolitana.

Por último, The Magicians, que trata sobre un un grupo de jóvenes estudiantes en una facultad secreta especializada en magia, estrenará el episodio 13 de su quinta temporada el próximo 1 de mayo. Asimismo esta última entrega se puede ver al completo.