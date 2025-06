Vonda Sheppard, la voz de 'Ally McBeal': "Las series de antes nos conectaban a un extraño nivel espiritual"

- La cantante amadrina el lanzamiento de VinTV, un nuevo canal que rescata las series más emblemáticas de los años 70, 80 y 90

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este martes 1 de julio arranca su andadura VinTV, nuevo canal de AMC Networks que rescata las producciones más emblemáticas de los años 70, 80 y 90, e incluye un prime time diario lleno de clásicos imprescindibles de la pequeña pantalla como 'Twin Peaks', 'Corrupción en Miami', 'El coche fantástico' o 'Ally McBeal'. Precisamente para amadrinar su lanzamiento el canal contó con Vonda Shepard, cantante que saltó al estrellato en medio mundo gracias a la serie protagonizada por Calista Flockhart con su tema 'Searchin' for My Soul'.

En una entrevista concedida a Europa Press, la artista reconoce que, en esta era del streaming y el 'binge watching' se ha perdido algo de la magia de aquellos años 80 y 90 cuando a través de esas series míticas que se estrenaban semana a semana millones de personas se "conectaban" el mismo día y a la misma hora creando a través de sus televisores una experiencia compartida.

"Ahora es muy diferente, todos podemos ver lo que queramos cuando queramos, pero es un poco más aislacionista", reflexiona Sheppard que subraya que antaño y al "estar todos haciendo lo mismo al mismo tiempo" las series de éxito creaban un vínculo comunitario. Una conexión "a un extraño nivel espiritual" que generaba conversaciones durante meses, incluso años, y mayor apego del público esos títulos a sus personajes.

En todo caso, y aunque la nostalgia es una fuerza extremadamente poderosa, Sheppard tampoco desdeña la era actual. "Personalmente no me importa, me gusta poder ver lo que quiera y ahora todos estamos ya acostumbrados a esto, a que todo vaya muy rápido. Pero había algo muy especial en aquellos viejos tiempos", reconoce la cantante y compositora que asegura que un serie como Ally McBeal "hubiera tenido el mismo éxito" si se hubiera estrenado ahora, en la era del streaming y el consumo rápido.

"Sí, creo que hubiera tenido el mismo impacto y que sería una serie igual de poderosa... e incluso la gente vería más y se sumergiría más del mundo de 'Ally McBeal'", asegura la cantante que se interpretó a sí misma en más de un centenar de capítulos en la célebre serie de abogados tocando el piano en el Martini Bar al que acudían Ally, Richard, Elaine, Nelle y compañía a divertirse y compartir sus penas.

LOS CLÁSICOS BÁSICOS DE VINTV

Y con el objetivo de recuperar algo de esa magia compartida de antaño, VinTV llega con un prime time temático que, cada noche, a partir de las 21:30 horas, propone un reencuentro con los personajes más icónicos de la pequeña pantalla en el que los jueves están reservados para las entregas de 'Ally McBeal'.

Los lunes son el día de 'Doctor en Alaska', la serie protagonizada por Rob Morrow que convirtió un pequeño pueblo helado en un lugar entrañable para el público. A partir del martes 15 de julio será el turno de 'Twin Peaks', el fenómeno de culto creado por David Lynch que mantuvo en vilo a todos los espectadores con el misterioso asesinato de Laura Palmer.

El miércoles, 'El coche fantástico' devolverá al protagonista más carismático de los 80 -David Hasselhoff- y su inseparable coche KITT, adelantado a su tiempo. Y tras los jueves de 'Ally McBeal', los viernes, el detective más icónico de Hawái, 'Magnum', llega con sus camisas estampadas y el bigote del legendario Tom Selleck.

Los sábados, los estilosos agentes encarnados por Don Johnson y Philip Michael Thomas vuelven a la acción en 'Corrupción en Miami' con sus tramas criminales y su inconfundible estética ochentera. Y los domingos, el suspense se apodera del final de la semana con 'Alfred Hitchcock Presenta', la serie antológica que convirtió el miedo en arte.

Además de sus series estrella para el 'prime time', la parrilla de VinTV también propone el reso del día un recorrido emocional por míticos espacios catódicos. Así, cada mañana de lunes a viernes, la voz de Félix Rodríguez de la Fuente volverá a sonar con 'El hombre y la Tierra', una serie documental que marcó a generaciones y despertó por primera vez en muchos hogares la conciencia ecológica.

Por la tarde será el turno de 'Las chicas de oro', una sitcom que desde su estreno en 1985, rompió tabúes y se convirtió en una de las comedias más influyentes de la historia de la televisión. Sus protagonistas trataron con humor y valentía temas como el envejecimiento o la diversidad sexual.

Y al caer la noche, justo como en los 90, el balón vuelve a rodar en el césped con 'Campeones: Oliver y Benji', el anime que transformó el fútbol en épica. Sus campos interminables, goles imposibles y amistades eternas conquistaron a varias generaciones y ahora vuelven a tener su lugar en la parrilla diaria.

Además de los títulos ya anunciados, VinTV contará próximamente con dos de las series más esperadas de su programación: 'Expediente X', que aterrizará con Mulder y Scully después de verano, y 'V', la inolvidable distopía ochentera sobre una invasión de hambrientos alienígenas con aspecto de lagartos gigantes.