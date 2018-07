Junta espera que "no pase demasiado tiempo" para firmar el Acuerdo pesquero con Marruecos que beneficia al sector

Actualizado 26/01/2011 12:20:50 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha mostrado este miércoles su interés en que "no pase demasiado tiempo" para negociar y firmar un nuevo acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, al finalizar el actual el próximo 27 de febrero, ya que beneficia al sector pesquero andaluz y, sobre todo, al gaditano.

En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Aguilera ha indicado que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino está negociando con la comisaria de Pesca, la griega Maria Damanaki, y ha explicado que se está a la espera de las conclusiones de un informe sobre la repercusión del acuerdo en los territorios del Sahara occidental.

El acuerdo por el momento en vigor se firmó el 29 de julio de 2005, aunque no fue operativo hasta el 28 de febrero de 2007 y finalizará el próximo 27 de febrero, tras cuatro años, los cuales pueden ser prorrogables. El primer acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos se dio en 1995, si bien en 1999 las partes no llegaron a un acuerdo para renovar este protocolo, y no hubo ningún acuerdo en vigor hasta que, en julio de 2005, se rubricó el actual acuerdo de asociación.

Por otra parte, preguntada sobre el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos de índole agrícola, la consejera ha vuelto a mostrar su "rechazo rotundo" al ser "lesivo" frente a producciones concretas. Ante esta situación, Aguilera ha pedido compensaciones y que la producción que llegue a la Unión Europea sea "en las mismas condiciones de calidad y seguridad alimentaria". "Si esto fuera así no tendríamos problemas con los acuerdos", ha cerrado.

El acuerdo --cerrado en 2009, pero pendiente del visto bueno de la Eurocámara y el Parlamento marroquí-- incluye una ampliación del calendario y los cupos de entrada de producción de tomate marroquí al mercado comunitario, lo que ha sido fuertemente criticado por los agricultores españoles, especialmente de Andalucía y Murcia.

La Comisión Europea asegura que, en virtud del acuerdo, "la gran mayoría" de los productos europeos "se beneficiarán de la liberalización total de manera inmediata una vez entre en vigor el acuerdo", mientras que en el caso de "otros productos" la liberalización total del comercio se completará en un plazo de "entre 5 y 10 años".