El Rey Felipe VI asistirá este lunes a Andalucía Digital Week, que se celebra en Sevilla del 12 al 14 de marzo

Organizado por Eticom y Fibes, Andalucía Digital Week nace con el objetivo de presentar una nueva visión de las tecnologías

El Rey Felipe VI ha confirmado este jueves su asistencia a la primera jornada de trabajo de Andalucía Digital Week que se celebrará la próxima semana en Sevilla. El Rey asistirá al que se considera ya el mayor evento anual sobre Economía y Sociedad Digital en Andalucía, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de marzo.

En el programa previsto, Felipe VI asistirá a la ponencia 'Digitalization is the past. Europe need startups', impartida por Isidro Laso Ballesteros, Head of Startup Europe Sector, DG-Connect de la Comisión Europea. Además, el Rey mantendrá una reunión de trabajo con empresarios del sector tecnológico agrario andaluz.

Durante su estancia en Andalucía Digital Week, Felipe VI conocerá de primera mano distintos proyectos que se presentan en la zona expositiva, como el Velocípedo que Torrot va a construir en Cádiz y los proyectos de emprendimiento Minerva (participado por Vodafone y Junta de Andalucía) y Fiware (integrado por Telefónica y Junta de Andalucia), entre otros.

Andalucía Digital Week cuenta en su primera edición con el apoyo de empresas multinacionales como Nike, Google o Amazon y tiene el respaldo de instituciones internacionales de la talla de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), que agrupa a 35 países de Europa, Asia y América.

Organizado por Eticom (patronal del sector TIC andaluz) y Fibes, la primera edición de Andalucía Digital Week nace con el objetivo de presentar una nueva visión de las tecnologías que generan riqueza y empleo, dando a conocer nuevos modelos de negocio, de sostenibilidad y de gobernanza. Este lugar de encuentro para empresas, instituciones y ciudadanos cuenta con la presidencia de honor del Rey Felipe VI.

Durante tres días, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla será escenario de más de 50 ponencias y mesas redondas a cargo de 150 destacados profesionales de los sectores económicos, empresariales y tecnológicos. A las sesiones plenarias se suman los foros y eventos paralelos que se celebrarán en el marco de este encuentro de carácter internacional.

La dimensión transversal de Andalucía Digital Week aportará nuevas perspectivas sobre temáticas y procesos tecnológicos en constante evolución, como smart cities, ehealth u open education. Una oportunidad única de conocer de la mano de expertos las últimas claves de la Economía y la Sociedad Digital.

Este encuentro, pionero en Andalucía, cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones líderes a nivel nacional e internacional como Amazone, Google, Nike, OCDE, Vodafone, Fujitsu, Telefónica, Canon, Fundación ONCE, Bosch, Cabify, Atresmedia, RTVA, Extenda, Andalucía Emprende, Agencia Idea, Diputación de Sevilla, Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, Cibersur, Grupo GMG, Facility, Seguritecnia, Red Seguridad, Icraitas, Comisión Europea, entre otras.

En la jornada inaugural, este próximo lunes, se tratarán asuntos como las claves para el impulso de la digitalización en el ámbito andaluz, nacional y de la Unión Europea. En un amplio programa de mesas redondas y ponencias se debatirá sobre los efectos de la tecnología en nuestras ciudades (Smart City), y los avances en materia de Inteligencia Artificial y su aplicación en el turismo y la sanidad (eHealth).

La segunda jornada pivotará sobre economía digital. Numerosos profesionales de la economía abordarán aspectos de vital importancia para el tejido empresarial andaluz como son Agrotech, la Industria 4.0, innovación e internacionalización de empresas, digitalización de puestos de trabajo y procesos productivos, así como su influencia en el desarrollo de modelos SmartRegion.

Ciberseguridad, empleabilidad y educación digital determinarán la última jornada que analizará, de manera pormenorizada, distintos aspectos de la ciberseguridad. A ello se suman dos temáticas destacadas en la digitalización de la sociedad como son la empleabilidad y la educación digital.

Andalucía Digital Week completa su oferta de servicios con una amplia zona expositiva en la que poder tratar de manera directa con las empresas participantes y, también, un servicio de reuniones B2B con una previsión de 216 encuentros de negocio.

La agenda de eventos paralelos que se desarrollarán en el marco de Andalucía Digital Week está compuesta por la Jornada Agrotech, que se trata de un encuentro que surge en coordinación con las nuevas estrategias políticas de la Comisión Europea para mejorar el desarrollo del sector agroalimentario, mediante la aceleración de la modernización y transformación digital en sus vertientes técnicas, analíticas, productivas, logísticas y comerciales.

También estará la Asamblea de Socios de Conetic, ya que la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Conetic) celebrará su asamblea de socios. Los representantes de más de 1.300 empresas y 14 asociaciones TIC se darán cita por primera vez en Sevilla el próximo 13 de marzo.

Por su parte, la WomANDigital es una propuesta por la DG Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para construir, con la participación de representantes de los distintos sectores de la sociedad, un modelo inclusivo de desarrollo empresarial TIC, basado en la incorporación de conceptos y prácticas igualitarias.

Y, por último, forma parte de la agenda el XXXIII Encuentro de Comunidades Autónomas de Autelsi. La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi) celebrará el próximo 14 de marzo su trigésimo tercer encuentro de comunidades autónomas.