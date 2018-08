IU exige a Zuloaga que promueva el cese de Real "por incumplir la ley" en el SCS

Publicado 05/08/2018 13:25:17 CET

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Cantabria ha pedido hoy la dimisión de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, por "incumplir la ley" en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), un cese que a su juicio, "debe promover su máximo valedor", el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, se hace eco de la información publicada hoy por el Diario Montañés, según la cual Intervención ha detectado "irregularidades importantes" y prácticas "fuera de la ley" en las contrataciones del SCS, como el fraccionamiento de contratos para "vulnerar la ley y adjudicar a dedo", pagos de obras antes de que se hayan terminado y el uso de bienes que no habían sido recepcionados.

Se trataría de las mismas irregularidades que IU y el PP han denunciado ante la Fiscalía tras hacerse público el correo electrónico enviado por la jefa de Contratación del SCS a la consejera denunciando estas prácticas.

Izquierda Unida asevera que "ni el cambio de interventor a medida ha impedido que afloren las irregularidades en la Consejería de Sanidad", en alusión al cese del anterior interventor. La consejera de Sanidad "se pensaba que ya había dejado zanjada la crisis por las irregularidades en las contrataciones" con las dimisiones de dos altos cargos "de rango menor" de su consejería, añade en referencia al gerente, Julián Pérez Gil, y el subdirector Javier González.

Martínez advierte que "el problema es más grave que cuatro contrataciones". "Estamos ante un ejemplo de irregularidades institucionalizadas", denuncia la coordinadora autonómica de IU, quien añade que "el PSOE ha hecho que las irregularidades en las contrataciones sean estructurales y el órgano fiscalizador habla de incumplimiento de la Ley", apostilla.

"Es muy duro vivir en una comunidad autónoma en la que los órganos de control le piden al Gobierno algo tan básico como que cumpla la Ley: el Ejecutivo no se da cuenta de hasta qué punto está perdiendo legitimidad. ¿Con qué argumentos se van a dirigir a cualquier colectivo a exigirles un cumplimiento de la legalidad que ellos mismos parecen incapaces de llevar a cabo?", se pregunta la coordinadora de Izquierda Unida.

Añade que "lo que no podrá tapar el Gobierno por mucho que se empeñe es la investigación de la Fiscalía", iniciada a instancias de Izquierda Unida. En su opinión, en este escenario, "Zuloaga no puede mirar para otro lado porque, además de hacerse las fotos siendo delegado del Gobierno, es el máximo valedor del PSOE en Cantabria, incluidos los cuatro consejeros de su ramo".

"En su lucha cainita dentro del PSOE no le ha temblado el pulso para cesar a miembros del Gobierno que no eran próximas a él y creemos que el cumplimiento de la ley en materia de sanidad pública es un motivo mucho más importante para apartar a quien no ha ejercido como debiera su cargo", ha sentenciado.

Por último, Leticia Martínez ha recordado al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, "sus abundantes discursos contra la corrupción y la mala gestión de todo el mundo" y le ha dicho que "ahora toca mirar a su propia casa y actuar para prevenir". A la vez, ha dicho que varias consejerías regionalistas "también están bajo la sospecha del fraccionamiento de contratos".