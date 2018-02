Alonso cree que corresponde a Rajoy elegir el candidato en C-LM: "Nadie es mejor que Cospedal"

Actualizado 04/02/2018 11:58:09 CET

Achaca el auge de Cs a su "maquinaria de marketing" y cree que es algo que le falta al PP: "Nos falta saber vender el producto"

El diputado del PP en el Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo José Jaime Alonso ha asegurado que es el presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien deberá tomar la decisión de qué persona encabeza la candidatura de cara a las elecciones autonómicas del próximo 2019, si bien ha mostrado su apoyo a María Dolores de Cospedal para que sea la elegida. "Nadie mejor que ella".

En una entrevista con Europa Press, Alonso ha defendido que el PP representa "un proyecto férreo y unido en torno al liderazgo de Cospedal" en Castilla-La Mancha, poniendo en valor su acción de Gobierno en la pasada legislatura, "cuando supo anteponer los intereses de los ciudadanos a los del partido".

Como miembro de aquel Gobierno --fue director general de Universidades e Investigación--, ha manifestado que todo el gabinete al completo "trabajó de manera bestial, sin horario y dejándose la piel". "Para mí, sería un honor seguir formando parte de los equipos de Cospedal".

En todo caso, ha reconocido que más allá de la figura de Cospedal, el PP "tiene en Castilla-La Mancha a muy buena gente alrededor, como Vicente Tirado, que conoce como nadie a la región y se sabe la realidad tangible desde la del pequeño agricultor hasta la del empresario".

Pero, ha insistido, la decisión de quién figura en el cartel para pedir el voto "dependerá más de Rajoy". "Él va a escuchar a Cospedal, a Tirado, a mucha gente, y espero que a mí también", ha subrayado.

La ventaja del partido, según Alonso, es que su alto nivel de cohesión permite a sus miembros "estar preocupados exclusivamente por los intereses de los castellano-manchegos" sin estar pendiente de momento sobre cómo se determinará la candidatura.

"No va a haber estridencias ni cosas raras. La gente no entendería que a día de hoy estuviéramos más pendientes de nuestros problemas", ha señalado, aseverando que el PP se va a dedicar "principalmente" a la gestión y a la atención al ciudadano.

José Jaime Alonso ha tenido palabras para referirse al auge en las encuestas de Ciudadanos, el cual ha achacado a su "perfecta maquinaria de marketing" para lo que dedica "casi el 80% de su inversión".

Por contra, ha considerado que es algo que le falta al PP. "Nos falta saber vender el producto, pero no me preocupa que los ciudadanos tengan una buena percepción de la formación naranja. Me preocupa más que ese partido, cuando lleguen los momentos de la verdad, sea capaz de tomar decisiones".

Para el parlamentario 'popular', Ciudadanos "determina sus decisiones por la percepción que tiene la gente de esa decisión".

"Un dirigente político tiene que tomar también decisiones difíciles de vender, pero con la certeza de que hay que tomarlas aunque sean duras. Y no sé si a día de hoy Ciudadanos está dispuesto a asumir el desgaste que supone tomar decisiones arriesgadas", ha manifestado.

En clave regional, ha hecho referencia al estado de salud del Gobierno de Castilla-La Mancha tras el pacto suscrito entre PSOE y Podemos para garantizar su gobernabilidad.

En su opinión, ese acuerdo "va a durar hasta que Podemos quiera", tras lo que ha vaticinado que la estabilidad "se romperá" cuando se aproximen las elecciones.

"Esto es un acuerdo de sillones. Podemos ha entrado en el Gobierno, ha asumido dos consejerías y ha colocado a decenas de asesores, pero sin responsabilidad ninguna", ha lamentado, añadiendo que "se están destinando una gran cantidad de recursos a unos políticos --los de Podemos-- cuya única misión es controlar al PSOE".

En este punto, se ha preguntado por qué funciones cumplen tanto el vicepresidente segundo, José García Molina, como la consejera de Plan de Garantías, Inmaculada Herranz. "Hubiera entendido que asumieran carteras de Juventud, Deportes, Educación o Sanidad".