C-LM avanza que recurrirá el nuevo trasvase por "no estar de acuerdo jurídicamente en cómo se ha planteado"

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, se ha referido al trasvase de agua de 20 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo hasta el Segura publicado este viernes por el BOE, asegurando que la Comunidad Autónoma "volverá a defender los intereses de la región siendo coherente con lo que ha defendido históricamente", razón por la que se va a recurrir la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica toda vez que la Administración regional "no está de acuerdo jurídicamente en cómo se ha planteado".

Así lo ha asegurado Hernando en declaraciones a los medios desde Tarazona de la Mancha, donde ha añadido que el Gobierno de Emiliano García-Page va a seguir luchando "para que en Castilla-La Mancha no haya trasvases y que no los haya en el conjunto de España", ya que, ha continuado, "no se entiende que una región seca tenga que trasvasar el poco agua que tiene a otra región seca". En este sentido, ha recalcado que "hay otras soluciones mucho más ventajosas para todos, como pueden ser las desaladoras".

Una solución en la que el portavoz regional ha deseado que avance el Ejecutivo nacional "como dio a entender el propio Gobierno de España", y por lo tanto, "me gustaría ver resultados lo antes posible, en las desaladoras", ha finalizado, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

"COMPROMISO CON LA REGIÓN"

De otro lado, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno autonómico, Francisco Martínez Arroyo, ha querido reiterar "el compromiso del presidente y del conjunto del Gobierno con los ciudadanos de la región" con el agua como "recurso más importante que hay en la región" y con el que "construir futuro".

"Es necesario acceder al agua y vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes que el agua que está en esta tierra nos ayude a generar desarrollo económico aquí, siempre también desde la mayor de las solidaridades y evitando enfrentamientos con nadie", ha señalado en declaraciones a los medios desde Cabañas de Yepes.

En esta misma línea, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha expresado su deseo de que "en los próximos meses se pueda comprobar" que "el trasvase es una solución extraordinaria y nunca un recurso ordinario para resolver la política del agua", además de que "la política del agua en España es mucho más que recurrir a un trasvase".