Podemos Toledo desmiente que sólo quede por retirar el amianto de las propiedades privadas como mantiene Tolón

Publicado 19/09/2018 15:45:58 CET

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Toledo ha manifestado que "no es cierto" que sólo quede por retirar el amianto de las propiedades privadas, como ha asegurado la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, pues "hay muchas zonas que tienen titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como el Barrio Avanzado o la calle Laguna de Arcas de la capital regional, donde sigue habiendo amianto y las administraciones públicas no han actuado".

Así lo han explicado los miembros de coordinación de Podemos Toledo Xohana Bastida y Gonzalo Domínguez preguntados por las declaraciones de la alcaldesa, que ha afirmado que sólo queda por retirar el amianto de las propiedades privadas.

En este sentido, Bastida ha indicado que una autoridad pública no se puede escudar en que un particular no cumple con su obligación, pues "si no las cumple la autoridad debe obligarle".

Bastida también ha señalado que Podemos Toledo apoya la denuncia que la plataforma 'Mi barrio sin amianto' hizo este lunes porque los sellados de amianto llevan parados desde abril y porque sólo se ha actuado en el 25 por ciento del amianto que hay registrado.

Por otro lado, Domínguez ha explicado que el Ayuntamiento de Toledo usa glisofato como producto fitosanitario, producto que la Organización Mundial de la Salud considera con una alta probabilidad de ser cancerígeno.

Domínguez ha indicado que el Real Decreto 1311/2012 establece el marco de actuación para conseguir el uso sostenible de estos productos sociosanitarios mediante la reducción de los riesgos y efectos en la salud pública y en el medio ambiente.

Por ello, ha señalado que el Consistorio ha incumplido este Real Decreto que obliga a informar a los vecinos del lugar, la fecha y de los productos que se van a usar al no informar el pasado jueves, 13 de septiembre, que se utilizó glifosato sin ningún tipo de aviso en la zona verde de la calle Berna.

El miembro de coordinación ha instado al Gobierno local que estudie las alternativas de usar otro producto que no sea el glifosato porque usarlo trae problemas de salud pública en la capital regional.

NUEVA SEDE

Preguntado por la adquisición de una sede local en Toledo, ha indicado que esperan tenerla antes de que se finalice este año. Ha añadido que están realizando gestiones y están en conversaciones con Podemos Castilla-La Mancha para tener un punto de visibilidad en Toledo.

Además, ha apuntado que llevan tres años trabajando y reuniéndose con colectivos de la ciudad para conocer sus necesidades y preparar el programa electoral de cara a las próximas elecciones municipales y presentar "una candidatura seria".