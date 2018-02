El PSOE presentará la próxima semana su proposición de ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres

Actualizado 14/02/2018 20:23:48 CET

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que su partido presentará en el Congreso de los Diputados la próxima semana una proposición de ley para "garantizar igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres".

Así lo ha anunciado durante la celebración de una Asamblea Abierta de su partido en el Centro Cultural San Marcos de Toledo tras hacerse eco de las palabras de la concejal del PP de Córdoba María Jesús Botella --hermana de Ana Botella--, "que dice que el problema de las mujeres es que están menos formadas que los hombres".

"No sólo Rajoy dice que no hay que hacer nada --ante la brecha salarial--, sino que ahora las ediles del PP atacan a las mujeres diciendo que no son las más cualificadas", ha añadido.

Esta proposición de ley de igualdad salarial tal y como detalló la pasada semana la secretaria de Igualdad del partido, Carmen Calvo, incluirá entre otros extremos sanciones a las empresas que paguen menos a las mujeres que a sus compañeros varones por el mismo puesto de trabajo.