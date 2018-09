Ribereños de Entrepeñas y Buendía denuncian la transformación de 4.000 hectáreas a regadío en Sierra Escalona

Publicado 19/09/2018 14:46:28 CET

GUADALAJARA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha denunciado la transformación de "más de 4.000 hectáreas de regadío" en el entorno de Sierra Escalona, en Alicante y Murcia, asegurando que los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) "hacen lo que les da la gana".

El presidente de esta asociación, Francisco Pérez Torrecilla, ha afirmado que "en Murcia los 'regangsters' del SCRATS hacen lo que les da la gana y suman y suman hectáreas de regadío, mientras la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) les manda rezar dos padrenuestros y un avemaría como castigo", según ha informado esta asociación en nota de prensa.

Pérez Torrecilla ha lamentado que "mientras el colectivo de Amigos de Sierra Escalona denuncia la transformación de más de 4.000 hectáreas a regadío, López Miras ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Y mientras, desde el SCRATS nos toman el pelo y se ríen en nuestra cara diciendo que no hace falta ningún control o auditoría, que está todo perfectamente cuantificado", ha criticado el presidente de la asociación.

Asimismo, ha recordado que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, "no ha reclamado soluciones viables, sino más trasvases". "En vez de pedir agua o soluciones pragmáticas, el señor Miras, en función de no se sabe muy bien qué turbios intereses, lo que defiende es el trasvase, aun a sabiendas de que ya no es cuestión de voluntad política o solidaridad, es que de donde no hay no van a poder sacar nada", ha añadido.

"Efectivamente, llegará un día en que la decisión de cerrar el Trasvase Tajo-Segura no la tendrá que tomar un político, la tomará el propio Tajo o nuestros embalses, porque no habrá marcha atrás", ha vaticinado Pérez Torrecilla, que ha insistido en que "el problema no es la falta de agua, es el exceso de demanda".

"Quizás el presidente Miras debería ampliar un poco las mismas y viajar al Delta del Ebro, antes de que desaparezca la isla de Buda, para entender por qué el agua no se pierde en el mar; o visitarnos y comenzar un viaje por Toledo, Talavera y Aranjuez, para entender que al Tajo no le sobra agua", ha concluido, pidiendo al presidente murciano "que se preocupe de reducir el exceso artificial de demanda antes de exigir nada a nadie". "El agua es del río, no tiene dueño y mucho menos uno tan avaricioso e irresponsable", ha finalizado.