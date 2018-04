Sindicatos rechazan la creación de un puesto de alto nivel en Guadalajara por parte de Junta

Actualizado 11/04/2018 18:59:01 CET

UGT lo ve una "barbaridad", CCOO cree que la Junta se ha sacado esta plaza "de la chistera" y Csif que su justificación es "muy pobre"

TOLEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas va a crear un puesto de libre designación y "alto nivel" en Guadalajara dentro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que publicará próximamente, que los sindicatos representados en la mesa sectorial de personal funcionario --CCOO, UGT, STAS y Csif-- han rechazado este miércoles de forma unánime.

En declaraciones a Europa Press, el secretario autonómico de FeSP del sindicato UGT, Luis Manuel Monforte, ha asegurado que en la RPT analizada este miércoles no había supresiones, cosa que valoran, aunque sí "dos bombitas", entre ellas la creación de un puesto de nivel 30 --con un sueldo equiparable al de un consejero-- en Guadalajara, a la que se han opuesto porque ese nivel sólo existe en los servicios centrales de Toledo y es "una barbaridad" tenerlo en una provincia.

UGT no está en contra de la provisión ni de que se haga "con personal de la casa", pero sí con la forma en que se pretende llevar a cabo, y ha vuelto a reclamar una RPT global, de todas las consejerías, estudiando dónde es necesario crear plazas y dónde no, ya que lo que se está haciendo es "parchear".

Por otro lado, el responsable del sector autonómico de la FSC de CCOO, Ramón González, ha detallado a Europa Press que la creación de esta plaza de nivel 30 es "un escándalo" y que el puesto se lo ha sacado la Administración regional "de la chistera".

Según ha dicho, es la única plaza de este tipo que sale de los servicios centrales para adscribirla a la provincia de Guadalajara, si bien ha insistido en que "no se justifica de ninguna manera".

Esta plaza, que en concreto es de 'Director de la Oficina de Impulso Económico', no ha sido lo suficientemente explicada por parte de la Administración, según González. "Por más que hemos intentado arrancar explicaciones no se ha dado ninguna, porque no la tienen".

Una vez creada esta plaza, habrá un proceso selectivo, y aunque González no tiene la certeza de quién será el designado, lo que sí tiene claro es "que va a ir para alguien" en concreto.

Al respecto, el delegado sindical de Csif en la Junta de Personal, Gratiniano Lozano, ha criticado que ese puesto esté hecho "ex profeso" para un "excargo, exalcalde, exdiputado" del PSOE y ha incidido en que dicha plaza "no tiene sentido" y que la justificación que ha ofrecido la Junta es "muy pobre".

"Nos han presentado un informe que es básicamente palabrería", en el que se incide en la necesidad de promover el desarrollo económico en la provincia, algo de lo que ya se encarga Sodicaman, lo que provocaría "un conflicto: una duplicación de funciones y de sueldos", ha explicado a Europa Press.

OTROS ASUNTOS

Otro de los asuntos a negociar en la Mesa Sectorial pasaba por la creación de una plaza de coordinador de Gestión de Cultura, que también ha contado con la oposición sindical. Este extremo se ha dejado apartado hasta la semana que viene --el día 17--, después de que los sindicatos pidieran su retirada del orden del día.

Según Monforte, esta plaza traía consigo "una sombra" que "no gustaba nada", en concreto por un presunto caso de acoso laboral dentro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que se ha llevado al Comité de Seguridad Laboral e incluso, por parte de la afectada, se ha llevado a la vía judicial, ha detallado.

El director general de la Función Pública, José Narvárez, ha decidido aplazar este último punto para la reunión convocada el próximo martes, día 17, donde también se verá una modificación de la RPT de la Consejería de Agricultura que se ha presentado este miércoles "in extremis" y que los sindicatos no han podido valorar.

De su parte, Ramón González ha confiado en que cuando se vuelva a tratar el asunto estén presentes la secretaria general de la Consejería de Educación y el viceconsejero de este departamento.

Sobre este punto, el responsable de Csif ve "muy inapropiado en estos momentos dar un nombramiento de este tipo" con un caso así detrás ya que "se puede considerar que se premian esos comportamientos" y ha confiado en que la Administración autonómica pueda "repensar las cosas y cambiar su planteamiento" y evaluar el impacto de este caso --que tiene su origen en 2015-- en su imagen.

MÁS PUESTOS

En la Mesa Sectorial se han abordado más modificaciones de RPT. Así, por ejemplo, se han creado ocho plazas de nivel 26, que si bien son puestos relativos a la gestión de la administración electrónica "que deben existir", desde CCOO han mostrado su preocupación por el modo por el cual se van a cubrir.

En este punto, González ha señalado que no quedan suficientemente aclarados los criterios para acceder a estos cargos, teniendo en cuenta que los salarios rondarían los 53.000 euros netos al año.

Tras criticar que no se exija "titulación específica" para ocupar estos cargos, espera que desde la Junta haya "un criterio lógico" en los procesos selectivos.

Según los cálculos del sindicalista de CCOO, todas las modificaciones abordadas en esta Mesa Sectorial podrían suponer 900.000 euros más al año sólo en salario.