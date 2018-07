Las plantillas de astronomía en España "experimentan una ligera pero desigual recuperación", según la SEA

Publicado 16/07/2018 14:39:27 CET

SALAMANCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las plantillas de astronomía en España "experimentan una ligera pero desigual recuperación", según el tercer Informe de Recursos Humanos en Astronomía y Astrofísica en España, que se ha presentado en la inauguración de la XIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía (SEA) que se celebra hasta el viernes en Salamanca.

Esta cita reúne a más de 400 astrónomos profesionales, quienes participarán más de 200 charlas y conferencias científicas, junto a otras actividades de divulgación abiertas a todos los públicos.

Sobre el informe, que recoge la distribución actual y la evolución del personal investigador en astronomía en España entre 2002 y 2018, "el colectivo de profesionales de la astronomía en España experimenta una ligera pero desigual recuperación de la plantilla tras lo peor de la crisis, tras los efectos de las políticas de austeridad económica que aún siguen vigentes en el sistema de ciencia en España", ha señalado la presidenta de la Sociedad Española de Astronomía, Francesca Figueras.

"Esperemos que el nuevo ministerio revierta la situación y apoye a la ciencia como impulsora de un modelo económico y social", ha continuado la máxima representante de la SEA durante su intervención en Salamanca.

"La austeridad económica en los presupuestos de I+D+i estatales, fruto de la dura crisis sufrida durante la última década, se mantiene. Las subvenciones en investigación en los presupuestos de 2018 siguen representando solo el 67 por ciento del presupuesto que tuvimos en

2008. Esta falta de recuperación en los presupuestos hace que la recuperación de las plantillas sea tan lenta", indica el informe aportado por la SEA.

"La falta de inversión en recursos humanos y en su formación mostrada en los presupuestos están llevando al Sistema de Ciencia a un debilitamiento del que será difícil recuperarnos", añade el documento.

El estudio incluye datos de 50 centros nacionales, entre universidades, organismos públicos de investigación (OPIs) y otros. En términos generales, tal y como ha apuntado la SEA en la información remitida a Europa Press, "se aprecia cierta recuperación de las plantillas fijas y de los contratos postdoctorales".

No obstante, según la documentación aportada, "se agudizan las diferencias entre el sector estable y los colectivos que de antaño han partido de una situación más desfavorable. Todos los indicadores muestran que el colectivo de mujeres investigadoras y el personal en formación no se está recuperando al mismo ritmo. También son significativas las diferencias entre comunidades autónomas".

CIFRAS

Actualmente hay en España 900 profesionales de la astronomía, pero "solo el 47 por ciento de ellos tienen contratos estables". En comparación con el año 2002, supone un 50 por ciento de crecimiento en universidades y un 93 por ciento en los OPIs, pero las cifras actuales son un cinco por ciento menores que las que se alcanzaron antes de la crisis económica".

La tendencia positiva y creciente de la primera década se vio truncada en 2012 "con un descenso abrupto del que aún no nos hemos recuperado". Así, por ejemplo, hay un 13 por ciento menos investigadores postdoctorales y un 10 por ciento menos de personal en formación que en 2012, ha remarcado la SEA.

La situación, según la Sociedad Española de Astronomía, es "especialmente crítica" en las universidades, porque el porcentaje de investigadores en formación "está cayendo de manera sostenida desde 2005, lo que sumado al envejecimiento de las plantillas y la escasez de contratos postdoctorales hace peligrar la formación de nuevas generaciones y la continuidad de varias líneas de investigación".

MUJERES

Un 27 por ciento de profesionales de la astronomía en España es mujer, un porcentaje similar al de los últimos años, pero la proporción de investigadoras postdoctorales ha caído por cuarto año consecutivo, ha añadido.

"Las mujeres no se benefician de la ligera recuperación global de la plantilla. No solo no se ha conseguido revertir la situación de desigualdad, sino que las estadísticas empeoran. Es urgente la aplicación de políticas proactivas desde arriba que se sumen al importante esfuerzo que estamos llevando a cabo desde nuestro colectivo", ha añadido Francesca Figueras.