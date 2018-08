COMUNICADO: Astellas anuncia la adquisición de Quethera (1)

Publicado 10/08/2018 18:16:14 CET

Esta operación viene a reafirmar la apuesta de Astellas por la innovación en oftalmología con la incorporación de un novedoso programa de genoterapia para el glaucoma.

TOKIO y CAMBRIDGE, Inglaterra, 10 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Astellas Pharma Inc. y Quethera Limited (consejero delegado: Dr. Peter Widdowson; en lo sucesivo, "Quethera") han anunciado hoy que Astellas ha adquirido Quethera, sociedad dedicada a las genoterapias que tiene su sede en el Reino Unido y está especializada en la elaboración de tratamientos novedosos para los trastornos oculares, como es el caso del glaucoma.

Mediante esta transacción, Astellas se ha hecho con el programa de genoterapia oftálmica de Quethera, en el que, para el tratamiento del glaucoma, se emplea un sistema de vectores de virus adenoasociados recombinantes (VAAr) que permiten introducir genes terapéuticos en las células retinianas diana. Con el prototipo preclínico del fármaco de interés en este programa, se ha comprobado un considerable incremento de la supervivencia de las células ganglionares de la retina (CGR) en los modelos preclínicos.

"Esta adquisición pone de manifiesto la apuesta de Astellas por incorporar decididamente a nuestra empresa avances científico-tecnológicos vanguardistas que podamos convertir en valor que ofrecer a los enfermos", declaró el doctor Kenji Yasukawa, presidente y consejero delegado de Astellas. "Creemos que el programa de VAAr tiene potencial como nueva opción terapéutica para el tratamiento del glaucoma resistente al tratamiento, gracias a un mecanismo de funcionamiento que es independiente de la presión intraocular (PIO), y, de confirmarse, serviría para dar respuesta a una importante necesidad médica no satisfecha que afecta a los enfermos de glaucoma que corren el riesgo de perder la vista".

"El novedoso enfoque tecnológico de Quethera se centra en estudiar las posibles opciones de tratamiento que existen para las enfermedades oftálmicas frecuentes, como es el caso del glaucoma, que puede causar ceguera y mermar en gran medida la calidad de vida de los pacientes", manifestó el doctor Peter Widdowson, consejero delegado de Quethera. "El presente acuerdo nos permite acelerar la evaluación de este programa tecnológico en fase de investigación con objeto de comprobar si nos es posible ralentizar o prevenir la evolución de la enfermedad en estos pacientes".

En agosto de 2015, el UK Innovation and Science Seed Fund (Fondo de Capital Inicial para la Innovación y la Ciencia del Reino Unido, o UKI2S), inversor fundador, prestó su respaldo a la empresa con una inversión conjunta procedente de Cambridge Enterprise (Cambridge Empresa), a la que siguieron inversiones ulteriores.

Con arreglo a las condiciones del acuerdo de adquisición, Astellas puede abonar a los accionistas de Quethera una suma que, en conjunto (contando los desembolsos iniciales y contingentes), ascenderá, como máximo, a 85 millones de libras; al cierre de la transacción, Quethera ha pasado a convertirse en una filial de propiedad integral de Astellas.

Se prevé que las repercusiones que tenga esta operación en los resultados financieros de Astellas correspondientes al año fiscal que concluye el 31 de marzo de 2019 sean irrelevantes.

Acerca de AstellasAstellas Pharma Inc., radicada en Tokio (Japón), es una sociedad dedicada a la mejora de la salud de las personas de cualquier parte del mundo mediante el suministro de productos farmacéuticos innovadores y fiables. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: https://www.astellas.com/.

Acerca de Quethera LimitedQuethera Limited, con sede en el Babraham Research Campus (Campus de Investigación Babraham) de Cambridge (Reino Unido), es una sociedad de genoterapias dedicada a mejorar el futuro tratamiento de una serie de enfermedades oculares frecuentes que pueden desembocar en ceguera. Quethera fue fundada conjuntamente, en el año 2013, por el doctor Peter Widdowson (consejero delegado de la empresa) y el profesor Keith Martin (catedrático y director de Oftalmología en el Departamento de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Cambridge. En agosto de 2015, el UK Innovation and Science Seed Fund (UKI2S), inversor fundador, prestó su respaldo a la empresa con una inversión conjunta procedente de Cambridge Enterprise, a la que siguieron inversiones ulteriores

Acerca de UKI2SEl UKI2S lleva invirtiendo desde el año 2002 en empresas que se encuentran en sus fases iniciales y de mayor riesgo, con objeto de hacer de ellas sociedades líderes mundiales nacidas del ámbito científico del Reino Unido, cuyo prestigio está reconocido a nivel internacional. En tanto que inversor de "capital paciente" de primer orden, el UKI2S ha movilizado más de 330 millones de libras en inversiones privadas; para ello trabaja codo con codo con sus socios --el STFC (Science and Technology Facilities Council, o Consejo de Centros de Ciencia y Tecnología), el BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council, o Consejo de Investigación en Biotecnología y Ciencias Biológicas) y el NERC (Natural Environment Research Council, o Consejo de Investigación del Medio Natural), todos los cuales forman parte de la agencia UK Research & Innovation (Investigación e Innovación del Reino Unido), así como del Dstl (Defence Science and Technology Laboratory, o Laboratorio de Defensa de Ciencia y Tecnología)-- y, mano a mano con los centros Catapult y con la agencia de innovación Innovate UK, se dedica a crear el entorno más propicio para que prospere la innovación y, a su vez, se fomente la competitividad y la productividad mediante la comercialización de avances tecnológicos clave en los campos de la biotecnología industrial, agrotecnología, sanidad, medicina, energías limpias, materiales, inteligencia artificial, software y espacio exterior. Para obtener más información, visite www.ukinnovationscienceseedfund.co.uk.

Acerca de Cambridge EnterpriseCambridge Enterprise Limited, filial de propiedad integral de la Universidad de Cambridge, se encarga de la comercialización de la propiedad intelectual de la universidad. Asimismo, da acceso a capital de puesta en marcha a través de los Cambridge Enterprise Seed Funds (Fondos de Capital Inicial de Cambridge Enterprise), los University of Cambridge Enterprise Funds (Fondos de la Universidad de Cambridge para Empresas) y los Cambridge Enterprise Venture Partners (Socios de Unidades Temporales de Empresas de Cambridge Enterprise) y ofrece programas de planificación empresarial, mentorado y similares. Las actividades que lleva a cabo comprenden la gestión y licencia de propiedad intelectual y patentes, financiación para estudios de viabilidad y apoyo a los miembros de la comunidad universitaria y a los grupos de investigación que deseen ofrecer asesoramiento experto o sus instalaciones a entidades públicas y privadas. Para obtener más información, visite: www.enterprise.cam.ac.uk.

