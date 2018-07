Ratificada la absolución a un naturópata de la muerte de un joven con leucemia que dejó el tratamiento

Actualizado 28/06/2018 11:25:32 CET

VALENCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado la sentencia que absolvió a un naturópata de los delitos de homicidio por imprudencia e intrusismo de los que le acusaba el padre de un joven de 21 años que dejó el tratamiento hospitalario al que estaba siendo sometido tras diagnosticarle una leucemia y que no lo retomó hasta que sufrió una grave recaída. El chico murió en julio de 2013, siete meses después de detectarle la patología.

La sentencia fue recurrida por el padre del fallecido y ahora la Audicencia Provincial de Valencia, en una sentencia del 19 de junio, la ha confirmado sin que quepa recurso sobre su decisión. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que "el recurso no trata de revisar la correción jurídica de un juicio de inferencia, sino de modificar una valoración probatoria del juez obtenida del análisis conjunto de la prueba pacticada, analizada hasta el detalle, por lo que el recurso debe ser necesariamente desestimado".

El hombre absuelto, con consulta en València, es miembro de la Aociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales y ofrecía sus servicios en este ámbito de la Medicina Natural y Ortomolecular, aplicando técnicas catalogadas como medicinas complementarias, alternativas o no convencionales.

Al fallecido le diagnosticaron en enero de 2013 una leucemia linfoblástica cuando tenía 21 años, y fue tratado en el Arnau de Vilanova donde le prescribieron tres fases de quimioterapia, la última con trasplante. Sin embargo, desde el principio se mostró "reacio" a este tratamiento ya que, desde pequeño, ya había vivido la desconfianza de su madre --posteriormente fallecida-- a la medicina.

El juez consideró probado que el acusado no se anunciaba ante sus posibles clientes como médico titulado ni se hacía pasar por tal, ni desarrollara actos de la profesión médica, ni que cualquiera de los productos que le recomendó al joven fueron medicamentos en los términos previstos en la ley. Asimismo, tampoco le realizó pruebas diagnósticas ni le prescribió analíticas o radiológicas.

TÉCNICAS NATURALES

De igual modo, considera probado que en su consulta tenía a disposición de los clientes un cartel informativo en el que dejaba "bien claro" que se trataba de profesionales parasanitarios que aplicaban técnicas naturales que no sustituyen ni excluyen la atención médica o farmacológica.

Así se consideran como hechos probados que ofrecía sus servicios en el ámbito de la Medicina Natural y Ortomolecular, pero que no se anuncia como médico titulado; que no realizó actos propios de la profesión médica, ni prescribió tratamiento médico alguno; que aconsejó una dieta y complementos alimenticios para fortalecer el organismo frente a la enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento, aconsejando al enfermo que no lo dejara y que, en todo caso, se advirtiera a los médicos del Hospital de la dieta recomendada por si pudieran existir contraindicaciones.

La Audiencia Provincial de Valencia subraya en la sentencia que fue el propio enfermo, mayor de edad, reacio al tratamiento con quimioterapia desde el principio, quien lo interrumpió por decisión propia.

En la sentencia ahora ratificada por la audiencia, el magistrado también alude a la repercusión mediática de este caso y cree que esa exposición por parte de la acusación particular, que ha constituido la Asociación Para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, tratan de convertir este proceso en una "suerte de causa general contra las terapias naturales" sin que "deba incurrirse en el error de confundir el comprensible profundo dolor de un padre por la muerte de su hijo o lo que legalmente son fines propios de una asociación con los fines que son propios al proceso penal en un Estado de Derecho y las garantías que le son exigibles al mismo".

El presidente de Cofenat, Roberto San Antonio-Abad, ha subrayado la importancia de esta sentencia, "dada la difusión que desde la acusación se le ha dado en diversos foros, para menoscabo de las Terapias Naturales y sus especialistas" y ha subrayado que "no hay intrusismo ni mala praxis" al tiempo que reclama a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, así como a otros integrantes de la clase política "que reconozcan la verdad: las Terapias Naturales no mataron a Mario".