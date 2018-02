Sánchez reprocha al Gobierno que pida ahorrar para pensiones mientras aprueba amnistías para blanquear dinero

Actualizado 10/02/2018 18:43:04 CET

"Trata a las personas como si fueran mercancías", ha criticado en una asamblea abierta en Castellón

CASTELLÓN 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reprochado este sábado al Gobierno que pida a los ciudadanos que ahorren para pagar las pensiones y la educación, mientras "se funden la hucha de las pensiones". "Hay que aumentar los impuestos a la clase media y trabajadora, así como la factura energética", pero, en cambio --ha dicho-- "se aprueban amnistías fiscales para buena parte de compañeros del PP que quieren blanquear sus recursos económicos provenientes de la financiación irregular".

"Qué comodidad la del partido de los sobresueldos que le dice a aquellos damnificados de su reforma laboral con una devaluación salarial que están sufriendo que tienen que ahorrar para pagar las pensiones del mañana y también la educación de sus hijos", ha enfatizado.

Sánchez ha realizado estas declaraciones en una asamblea abierta que se ha celebrado en Castellón, en la que ha criticado la última reforma laboral, y ha apostado por derogar la misma, proponer un pacto de renta a los trabajadores, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, y recuperar la negociación colectiva, la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación laboral y familiar.

El dirigente socialista ha destacado que la sociedad está en una "encrucijada": el camino de la resignación o "plantar cara", y ha subrayado que el primero actúa como una "especie de droga, anula las conciencias y estamos viendo a mucha gente con esta resignación debido al discurso neoliberal, conservador que pretende hacernos creer que la voluntad del ser humano tiene que someterse a la voluntad de la economía y del mercado".

"Y no importa que vivamos en una sociedad en la que los hijos ven a sus padres desempleados de larga duración, que vean a sus madres sufrir una brecha salarial, y que vean los padres a sus hijos emigrar por la falta de oportunidades, o sufrir la explotación laborar por los contratos de la reforma laboral", ha añadido.

Por eso, ha explicado que cuando el presidente del Gobiermo, Mariano Rajoy, dijo que hay que ahorrar para las pensiones y hay que favorecer las pensiones privadas, "se olvida de decir que la mitad de esos fondos de pensiones son producto de ahorros del 20 por ciento que tiene más recursos económicos en este país, es decir está olvidando al 80 por ciento que no tiene recursos económicos como para poder ni tan siquiera ahorrar porque no puede llegar a fin de mes".

"MERCANCÍAS"

Sánchez ha criticado que el Gobierno trata a las personas como si fueran "mercancías" cuando dice que hay que pagar con ahorros las pensiones y la educación, pero --ha aclarado-- "las pensiones dignas y la educación de calidad son derechos, no son mercancías", y por tanto ha dicho que no se pueden dar pasos atrás y caer en la resignación, "que impregna todo, pues no sólo están las élites políticas, financieras, también tiene sus tentáculos en las élites mediáticas, que vienen a decir que lo que representa el sentido común es situar la voluntad del ser humano por debajo de la voluntad de la economía".

"Se dice que hay que ahorrar para pagar la educación de nuestros hijos y las pensiones de los mayores, mientras se funden la hucha de las pensiones". "Hay que aumentar los impuestos a la clase media y trabajadora y la factura energética", pero en cambio "se aprueban amnistías fiscales para buena parte de compañeros del PP que quieren blanquear sus recursos económicos provenientes de la financiación irregular", ha aseverado.

La encrucijada, según ha destacado- "es resignarnos o revelarnos y plantar cara, y esto no es un gesto grandilocuente o una actitud meramente intelectual, porque queremos remover las conciencias de muchos ciudadanos que quieren decir 'basta ya', queremos otro camino", y ese camino --según ha añadido-- "es el que pone ser humano en el centro de todas las decisiones políticas y económicas".

Sánchez ha manifestado que hay que reivindicar un camino que pasa por la socialdemocracia, "hay que abordar transformaciones, volver a reescribir un contrato social que se definió cuando gobernaban los socialistas, es decir, que si uno estudia podrá encontrar puesto de trabajo y si uno paga impuestos percibirá educación pública y sanidad de calidad y pensiones dignas".

El líder socialista ha reivindicado la libertad, "pues tenemos una reforma laboral que ha hecho que 14 por ciento de los trabajadores no llegue a fin de mes, con una devaluación salarial que ha hecho que la gente se sienta poco libre".

Al respecto, ha indicado que la socialdemocracia también representa libertad y seguridad, y ha subrayado que el estado de bienestar "solo está garantizado con gobiernos socialistas". "Tenemos que reivindicar la libertad, seguridad, igualdad y cultura y tenemos que intentar que los jóvenes sean libre pensadores, y vamos a apostar por ello", ha añadido.

ACUERDOS

Pedro Sánchez ha señalado que los socialistas proponen diez grandes acuerdos, entre los que ha destacado un pacto de renta a los trabajadores, derogar la reforma laboral, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, y recuperar la negociación colectiva, la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación laboral y familiar. Así mismo, ha apostado por los convenios sectoriales y una política de reindustrialización .

"El futuro depende de nosotros, tenemos sed de cambio y no vamos a alterar nuestro discurso, no nos descentrarán los ruidos ajenos de unos y de otros", ha subrayado Sánchez, quien se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará a la derecha en las próximas elecciones municipales y autonómicas y generales.

A preguntas de los ciudadanos, Sánchez ha abogado por reformar a fondo el sistema de pensiones "que garantice que sean públicas y, sobre todo dignas", y se ha preguntado "cómo es posible que el PP sea la primera fuerza política entre los mayores el PP".

FINANCIACIÓN

Sánchez también se ha referido a la financiación autonómica, para asegurar que hay que plantear los parámetros en base a los que los territorios tienen más o menos recursos, y la despoblación debe ser uno de esos indicadores. Así mismo, ha indicado que también hay que hablar de financiación local.

Finalmente, en cuanto a la corrupción, el líder socialista ha recordado que el PSPV fue, "a pesar de las críticas que llovieron" quien empezó a "tirar del hilo" de los casos de corrupción , y -ha dicho- "el PP es la Gürtel y la Gürtel era el PP".