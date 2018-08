Idris Elba confirma que no será el próximo James Bond

Actualizado 23/08/2018 14:59:45 CET

MADRID, 23 Ago. (EDIZIONES) -

Mientras Daniel Craig todavía está a la espera de contar con un nuevo director para comenzar el rodaje de Bond 25, su última película como agente 007, Idris Elba ha confirmado que él no será el próximo protagonista de la franquicia. El rumor, que venía sonando con fuerza en los últimos meses y especialmente en los últimos días, ha sido finalmente desmentido por el actor británico.

Elba dio la noticia en el estreno de Yardie, su debut como director, el pasado martes. En una entrevista concedida a Good Morning Britain, le preguntaron por el tema de moda en Hollywood: ¿serás el próximo James Bond en sustitución de Daniel Craig? El intérprete fue tajante con su respuesta: "No", aseguró para descontento de muchos fans que ya soñaban con verlo metido en el papel.

Hace apenas dos semanas fue el propio actor quien alimentó el rumor al tuitear un curioso mensaje. "Mi nombre es Elba, Idris Elba", escribió en clara referencia a la frase por excelencia de James Bond. Sin embargo, tras sus recientes declaraciones parece que ese chiste es lo más cerca que estará Elba del papel del agente 007.

A lo largo de los años, Elba había sido relacionado con la franquicia en múltiples ocasiones. En 2011 le dijo a la radio estadounidense NPR que "simplemente no quería ser el James Bond negro". "Sean Connery no era el James Bond escocés y Daniel Craig no era el James Bond de ojos azules, así que si lo interpreto, no quiero que me llamen James Bond negro", aseguró entonces Elba.

Por ahora, los fans de la franquicia se tendrán que conformar con la próxima entrega: Bond 25, que llegara a los cines el 8 de noviembre de 2019. Habrá que ver si no se retrasan los plazos ahora que Danny Boyle, esta misma semana, ha renunciado a dirigir el proyecto alegando "diferencias creativas".