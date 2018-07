Luis del Val, autor de 'Mi querida España': "Que los catalanes no quieran ser españoles te produce casi una carcajada"

Publicado 15/06/2018 15:21:01 CET

El escritor y periodista Luis del Val ha presentado su nueva obra 'Mi querida España' de la editorial Espasa, un libro que habla, desde una percepción subjetiva, sobre las "paradojas" y las "impresiones" que produce este país "cuando intentas mirarlo como si no vivieras en él".

"Los catalanes son más españoles que nadie, son unos españoles ejemplares, y que digan que no quieren ser españoles te produce casi una carcajada si no fuera algo tan dramático", ha señalado a Europa Press el autor en una entrevista.

Sin embargo, del Val ha afirmado que, "por una especie de carambola", el independentismo que pretende "destrozar España", lo que ha hecho "ha sido unirla". "Ha sacado lo mejor de nosotros mismos, nunca antes el país ha estado tan unido como ante las ridiculeces del independentismo", ha precisado.

En la misma línea, del Val ha destacado que España alberga "mucha intransigencia" y que observa el nacionalismo catalán "con mucha perplejidad". "Mucha gente que estaba alejada del sentimiento español, ante los ataques, las groserías y las cursiladas del nacionalismo catalán han sacado el espíritu patriótico", ha dicho.

En 'Mi querida España', el periodista y escritor hace un recorrido costumbrista por los temas clave para entender España, con las peculiaridades, usos y prácticas de sus habitantes. El libro trata temas como las "difíciles relaciones" de los españoles con su bandera, la transición, los toros, la educación o la gastronomía.

ESTÁ MAL VISTO SER ESPAÑOL POR "CATETEZ INTELECTUAL"

Para del Val, está mal visto ser español por "falta de conocimiento, catetez intelectual y masoquismo". Así, ha explicado que la dictadura franquista "se apropió" de los símbolos del Estado, por lo que al rechazar la dictadura se rechazan los símbolos del Estado. "Hay gente que atribuye que la bandera es de Franco", ha sentenciado.

En este sentido, ha defendido que se debería castigar a aquellos que silban el himno español, porque, a su juicio, es "insultar a la colectividad". "Insultar al símbolo que representa a la inmensa mayoría es castigado en todos los países democráticos. Cuando alguien se caga en tu padre te sientes ofendido, tenemos un sentido absolutamente equivocado", ha concretado.

Asimismo, el autor ha lamentado que haya "pocos" españoles que se interesen por la cultura exterior. "Somos un país maravilloso en muchos aspectos, pero no sentimos curiosidad por el exterior. Me preocupa esta especie de insimismamiento en nosotros mismos", ha indicado.

"CUANDO DESAPAREZCAN LOS TOROS EL ANIMAL DESAPARECERÁ"

En referencia a la tauromaquia, del Val ha recordado que Federico García Lorca dijo que eran "el mayor bien cultural que tenía España", y que hay "muchos" pintores y filósofos a los que le gustan los toros. Así, ha criticado que cuando ha asistido a plazas de Guadalajara o Zaragoza le han "llamado asesino" por asistir a los toros, algo que le parece "estúpido" porque, a su juicio, "el día que desaparezcan los toros el animal desaparecerá".

El escritor comienza su obra con la expresión unamuniana "Me duele España". "La Generación del 98 arrojó un enorme pesimismo que hemos heredado, ese pesimismo fue positivo en cuanto a intentar adentrarnos y descubrir lo que somos", ha señalado del Val a Europa Press.

Para el autor de 'Mi querida España', inestabilidad política es que "un guardia civil tome el Congreso" o que una región autonómica "quiera desatender las leyes o la Constitución", pero no llegar a la presidencia mediante una moción de censura que "es democrática". "Los de derechas piensan que cuando gobierna la izquierda está usurpando el poder y los de izquierdas piensan que cuando gobierna la derecha están usurpando el poder", ha apuntado.

Por último, del Val ha comentado que la corrupción y el abuso del poder por razones económicas "no es español", sino que es algo que "está asentado en el Mediterráneo". "El problema es que ha habido una especie de permisividad, de mirar hacia otro lado, que ha asentado una corrupción que no es mayoritaria. Solamente salen las malas noticias, salen los jóvenes que beben litronas pero no los que ayudan a los ancianos", ha concluido.