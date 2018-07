Laso: "Ganamos Liga, Euroliga y se nos escapó la Copa el año en el que nadie creía en nosotros"

Publicado 20/06/2018 0:48:28 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, se mostró "muy contento, feliz y orgulloso de los chicos" tras conquistar este martes el título de la Liga Endesa, cierre a un gran año "en el que nadie creía" en las posibilidades de su equipo.

"Estoy muy contento, feliz y orgulloso de los chicos. Ha sido una temporada increíble, en la que nos ha pasado de todo. Ganamos la Liga Endesa, la Euroliga y se nos escapó la Copa del Rey en la última jugada en el año en el que nadie creía en nosotros", apuntó Laso en rueda de prensa.

El vitoriano, que recalcó que la temporada de su rival había sido "brillante, increíble durante toda la temporada", indicó que aunque "el resultado es lo que mira todo el mundo", él se sentía "orgulloso por el gran trabajo de todos". "Ahora vamos a intentar celebrarlo y desconectar un poco del baloncesto, aunque no será fácil para mí", añadió.

"Tengo amigos que querrían que ganara el Baskonia. Es normal que la gente de Vitoria que son amigos se alegren por mí, pero quieran que gane su equipo Mi trabajo es entrenar al Real Madrid y disfruto de entrenar a un gran equipo. Estoy feliz y orgulloso de que como entrenador la gente me valore. No me crezco por esto, tengo la suerte de hacer un trabajo que me encanta", prosiguió el preparador madridista.

Laso reconoció que "contaría si existiera una fórmula" para ganar como hace su equipo. "Pero no la hay, hay grandes profesionales a mi lado, un gran club, una gran afición y lo que más felices nos hace es que el aficionado del Real Madrid se sienta orgulloso de su equipo", remarcó.

"Tengo la suerte de estar en un gran club. Ahora todos hablan de Luka Doncic y su éxito no es de Pablo Laso, hay mucha gente detrás. El trabajo está encaminado a ser lo que somos, un equipo que quiere ser competitivo", comentó el exjugador.

El técnico del Real Madrid aseguró que disfrutan "mucho", aunque los jugadores "saben la exigencia que tienen" bajo el mando de "un entrenador bastante 'chapas'". "Mi obligación y mi manera de ser es que siempre trabajo por el bien del club en el que estoy. Siempre hay nuevos retos, nuevos desafíos y tenemos la suerte de hacer felices a mucha gente, haciendo algo que nos encanta", sentenció.