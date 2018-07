Pablo Aguilar: "Sabemos que es una semana importante, Eslovenia es campeona de Europa"

Publicado 26/06/2018 19:12:34 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional española Pablo Aguilar declaró este martes que el combinado nacional afronta una "semana importante" de cara a la tercera 'ventana' FIBA y ensalzó el trabajo de su próximo rival, Eslovenia, al que España se enfrentará este jueves en Ljubljana, destacando que son los vigentes campeones de Europa.

"El equipo está bien. Está trabajando bien, con entrenamientos de calidad y preparando tácticamente el primer partido ante Eslovenia. El equipo está muy metido mentalmente. Sabemos que es una semana muy importante para todos. Ellos son el equipo campeón de Europa, tiene muy buenos jugadores y van a poner las cosas complicadas porque necesitan esa victoria para la segunda fase", afirmó en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El ala-pívot no quiso confianzas en un choque que se prevé difícil para los de Sergio Scariolo. "Este partido va a ser un partido diferente al de la primera ventana. Va a ser un partido complicado y muy duro. Y el único objetivo será ganar el encuentro", indicó.

Por su parte, Jaime Fernández, se mostró ilusionado en su vuelta a la selección. "Creo que nos hemos ganado la confianza de la gente. Tengo mucha ilusión de volver al grupo, de estar con muchos jugadores con los que había estado en otras ventanas y otros nuevos y con ganas de que empiece la competición", manifestó.

Al igual que su compañero de equipo, el jugador de Estudiantes no quiere relajaciones. "Hemos hecho dos buenas ventanas ganando los cuatro partidos, pero en el deporte no sirve lo que has hecho anteriormente sino lo que haces en el presente. El objetivo no está conseguido y tenemos que luchar por ello", apuntó.

Por su parte, Oriol Pauli, jugador del Gran Canaria, apeló a seguir en la misma línea que en los partidos anteriores. "Hay que ir con la misma mentalidad que en la primera ventana. Tenemos dos días y medio para preparar los dos partidos y hay que estar rápido de mente para asimilar todos los conceptos rápidamente. Tenemos mucha ilusión de volver a encontrarnos todos y estamos con muchas ganas", comentó.

El escolta dejó algunas claves para llevarse el triunfo frente a los eslovenos. "Hay que hacer el trabajo que sabemos hacer, jugar con ambición. Hay que salir a pelear, van a ser dos partidos muy duros y hay que ir paso a paso. Podemos conseguir lo que hemos hecho en las otras ventanas. Si estamos relajados, en Eslovenia nos va a pasar factura. Tenemos que ir con la misma mentalidad que en la primera ventana y rematar las cosas que ya hemos hecho bien", concluyó.