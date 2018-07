Valverde: "El futuro del Valencia no depende de jugar 'Champions'"

Actualizado 02/05/2013 19:04:16 CET

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Ernesto Valverde, ha asegurado este jueves que el futuro del equipo "no depende" de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones o no, aunque ha asegurado que el objetivo no es otro que conseguir este billete y, para ello, necesitan superar la "prueba de fuego" que es la visita a Mestalla de un Osasuna que se juega la temporada.

"Si hacemos los quince puntos tenemos muchas posibilidades, lo que no sé es lo que van a hacer los demás. Hemos perdido la mejor opción, que es depender siempre de ti mismo. Pero el futuro del Valencia no va a depender de si juega la 'Champions' o la Europa League, seguirá funcionando en una u otra competición", comentó en rueda de prensa.

Por ello, no quiere hacer cábalas sino ir superando etapas, partidos. "Tenemos que pensar en el partido del sábado, que es el que tenemos que ganar porque no tenemos margen de error. El resto es hacer números gratis, después de la jornada de este fin de semana veremos cómo está la clasificación", señaló.

"Nuestro estado de ánimo siempre ha sido bueno, hemos pensado que había mucho a ganar y el equipo ha empujado. El sábado tenemos una prueba de fuego porque nos va a venir un equipo que se juega la temporada, que está en los puestos de abajo, no en descenso, pero esos puntos empiezan a ser importantes para ellos, y si nos va a exigir algo va a ser actitud", comentó sobre un Osasuna que está tres puntos por encima del descenso.

En este sentido, el extremeño comentó que les hace falta tener profundidad de juego, ser más directos. "Nos falta un jugador con profundidad como Feghouli, porque no tenemos mucha. Hay jugadores que construyen pero al espacio, Feghouli, Piatti y Soldado nos la tienen que dar, porque si tienes el control pero sin profundidad el juego es plano", argumentó.

Por otro lado, en referencia a lo extradeportivo que envuelve al club, Valverde apuntó que en cuanto sepa quién será el nuevo presidente valencianista hablará con él sobre su futuro. "Ahora mismo no sabemos quién será el presidente, lo sabremos como muy tarde el 4 de junio pero esa fecha no la he escogido yo. En cuanto sepa quién es hablaré con él directamente, el mismo día", aseguró.

Además, también habló del tema de la cantera, que cree que "tiene que partir de un convencimiento, no de una opción económica". "Como estamos mal económicamente hay que volcarse a la cantera, no. Es una cosa a largo plazo, de tener un estilo propio", apuntó.