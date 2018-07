Turismo.- Firmado el convenio institucional que otorga a Cáceres el reconocimiento de Capital Española de la Gastronomía

Publicado 26/01/2015 14:22:31 CET

Monago asegura que habrá "un antes y un después" en las cifras de Turismo en la región

CÁCERES, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de San Francisco Javier (Preciosa Sangre), situada en el corazón de la ciudad monumental de Cáceres, ha sido el lugar elegido para rubricar el convenio institucional que otorga a la ciudad el reconocimiento de Capital Española de la Gastronomía (CEG), un título que, según han coincidido todos los asistentes, supondrá una "oportunidad única" y marcará un "antes y un después" para mejorar la cifras del Turismo no solo en la capital cacereña, sino en toda la región.

Responsables institucionales y profesionales del sector hostelero han asistido a este acto solemne que ha estado presidido por el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago. El documento ha sido firmado por el consejero de Turismo, Víctor del Moral; el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Laureano León, y la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, como representantes de las instituciones que auspician este proyecto que cuenta con un presupuesto total de 875.000 euros, de los que 755.000 euros los aportará el Gobierno extremeño, lo que supone el 86 por ciento.

Del presupuesto total, unos 150.000 euros van destinados al pago del canon que perciben las dos organizaciones que otorgan el galardón y que son la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo y la Federación Española de Hostelería, cuyos representantes también han estado presentes en esta firma. Éste es el penúltimo acto para que arranque definitivamente la CEG ya que, el relevo oficial del galardón se producirá en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, este jueves, día 29, cuando Vitoria-Gastéiz, que ha ostentado el título el pasado 2014, ceda el testigo a la capital cacereña.

TOÑO PÉREZ Y JOSÉ PIZARRO

Nada más recoger el testigo, en las propias instalaciones de Fitur, tendrá lugar la primera acción de las 62 que se incluyen en el proyecto y que consistirá en un acto promocional protagonizado por dos chefs extremeños internacionalmente reconocidos, Toño Pérez (del restaurante Atrio de Cáceres con dos estrellas Michelín) y José Pizarro (propietario de dos restaurantes en Londres).

Así, en su discurso ante los asistentes, el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado que el galardón de Cáceres será "una oportunidad única" para mejorar los datos de turismo no solo en la ciudad, sino en toda la región, y ha anunciado que, para este 2015, se han presupuestado 800.000 euros para promocionar el turismo gastronómico de Extremadura "para, entre todos, poner en valor una de las principales potencialidades de nuestra comunidad, la gastronomía". "Habrá un antes y un después de este año en el turismo de la región", ha augurado.

En relación a la CEG, Monago ha explicado que su Ejecutivo decidió impulsar esta iniciativa porque se enmarca "perfectamente" en la campaña Extremely Good, que pretende convertir a Extremadura en la referencia nacional de turismo de interior, "singular y auténtico". En este sentido, ha destacado que en febrero se iniciará un "ambicioso plan de promoción del turismo gastronómico de Cáceres y Extremadura en los principales medios de comunicación generalistas de España". Para ello, tal y como ha detallado, se destinarán 255.000 euros que se suman a los 500.000 euros ya comprometidos por el Gobierno de Extremadura en diciembre.

"Queremos darle la máxima dimensión a esta iniciativa que es estratégica para el sector turístico de esta ciudad y de esta región, y que, sin ninguna duda, va a contribuir a dinamizar la economía y crear empleo", ha asegurado Monago, quien ha señalado que el plan de actividades para todo el año, enmarcadas dentro de la Capital Española de la Gastronomía está ya diseñado, con 62 acciones de promoción iniciales a las que se le irán sumando nuevas incorporaciones.

En cuanto a los datos de Turismo en la región, Monago ha recordado que entre 2011 y 2014 Extremadura ha recibido casi seis millones de turistas, lo que supone "un récord histórico". "Queremos y podemos seguir creciendo", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que el reto para 2015 es lograr que Cáceres pase de los 246.372 turistas alojados en 2014 a más de 300.000, y de los 53,3 millones de euros que dejaron los turistas de forma directa en la ciudad en 2014, a 60 millones de euros para este año.

PRODUCTOS DE LA PROVINCIA

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Laureano León, ha asegurado que el galardón será una "oportunidad" para dar a conocer la gastronomía cacereña que se basa en la calidad de los productos que cuentan con Denominación de Origen Protegida (DOP) como el aceite de Gata-Hurdes, las cerezas del Jerte, la Torta del Casar, el pimentón de la Vera, y otros muchos como las carnes de cordero y ternera, con la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

León ha recordado que, desde la institución provincial, se lleva trabajando muchos años en la promoción de estos productos que ahora, con la CEG, se darán a conocer mucho más por lo que los "beneficios" del título no quedarán solo en la capital cacereña, sino que repercutirán en los municipios donde se elaboran estos productos que "son la materia prima de la gastronomía cacereña y la base de la mejor cocina que se elabora en nuestros fogones".

Para el presidente provincial, la CEG es un "reto" y hay que "saber aprovechar los recursos" que otorga este galardón durante 2015. "Hay que conseguir que los que nos visiten se vayan con un gran recuerdo y la sensación de que les queda mucho por ver y mucho por degustar", ha apuntado León, quien ha asegurado que Extremadura, como destino turístico "está de moda".

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, también ha tomado la palabra para decir que será un "año apasionante" en el que se trabajará para promover los valores gastronómicos de la ciudad, pero también el patrimonio y la cultura, lo que redundará en la creación de empleo y en la mejora de la economía local. La regidora ha animado a los empresarios del sector y a los productores a que asuman el protagonismo de este título porque "patrimonio, cultura y gastronomía son el maridaje perfecto para que vengan a visitarnos".

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, Mariano Palacín, quien ha incidido en que el título de CEG tiene dos objetivos como son atraer más turistas a la ciudad y que el "efecto mediático" siga arrastrando visitantes más allá del 2015. En este sentido ha recordado que medios de comunicación internacionales como The New York Time o The Guardian y otros muchos de España ya han recomendado a Cáceres como "visita obligada" este año.

Finalmente, el secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego, ha ahondado en la idea de que la capitalidad es una "oportunidad" para trabajar en coordinación y "conseguir éxitos" que consoliden a Cáceres y Extremadura como destino turístico.

Tras el acto de la rúbrica, las autoridades han podido conocer 'in situ' algunas de las exquisiteces que se podrán degustar en los restaurantes cacereños, con una muestra de algunos platos elaborados como una menestra de verduras de la Ribera del Marco, un secreto ibérico sobre patata con pimentón y Torta del Casar, un cochifrito crujiente con miel de Las Hurdes o una brocheta de cordero con migas dulces.