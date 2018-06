La Asamblea se prepara para el último Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura

Publicado 23/06/2018 12:05:42 CET

MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura se ha preparado durante esta semana para celebrar el último Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de la legislatura, más conocido como Debate sobre el Estado de la Región, que tendrá lugar los próximos días 26 y 27 de junio.

Esta cita comenzará el martes con la intervención sin límite de tiempo del presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, a partir de las 18,00 horas, y servirá para realizar un balance de los tres primeros años de legislatura y avanzar algunos de los proyectos que se llevarán a cabo en lo que resta hasta las elecciones autonómicas.

Finalizada la intervención de Vara se suspenderá la sesión hasta las 09,30 horas del miércoles, 27 de junio, momento en el que será el turno de los grupos parlamentarios, interviniendo en primer lugar el Grupo Parlamentario Popular, seguido de Podemos, Ciudadanos y el Socialista.

Cabe destacar que el presidente de la Junta podrá responder de manera conjunta o individual a cada grupo, sin límite de tiempo, mientras que los intervinientes por los grupos tendrán derecho de réplica por 15 minutos cada uno y Vara a dúplica también sin límite de tiempo.

Asimismo, y finalizado el debate, la presidencia abrirá un tiempo de 90 minutos para presentar, ante la Mesa de la Cámara, propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios, que se debatirán y someterán a votación.

PLENO Y COMPARECENCIAS POR LA LEGIO

Además de la preparación de este evento, la Asamblea de Extremadura ha continuado esta semana con su actividad habitual, y ha celebrado pleno ordinario, en el que la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha anunciado en una comparecencia que va a pedir a la UEx "una propuesta de revisión de las medidas de custodia y organización diferentes" de las pruebas de la EBAU en la comunidad, tras el "error humano" de la "filtración" de exámenes ocurrido a principios de este mes de junio.

Así, apuntó que dicha propuesta de revisión será discutida en el seno de la comisión organizadora de las pruebas de la EBAU, además de "acorde a la normativa actual", e incidió también en que "si es necesario" a la misma "se le dará soporte en la normativa regional".

También, en el pleno del jueves, la nueva ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura superó su debate de totalidad y continuará por tanto su tramitación parlamentaria, una norma que busca fomentar el "crecimiento" y la "consolidación" del citado sector en la región.

Así, como explicó el consejero de Economía, José Luis Navarro, esta ley pretende impulsar un modelo cooperativo "competitivo, rentable, profesionalizado, integrado y cooperador, generador de más valor añadido y con unas estructuras organizativas más eficientes, frente a unos mercados globales que cada día ponen más exigencias", y todo ello "con el compromiso del mantenimiento de su identidad y valores".

De este modo, la nueva norma, que no recibió enmienda de totalidad por parte de ningún grupo político, supone "un marco jurídico ambicioso" que busca "perdurar en el tiempo" y que aspira a "potenciar el modelo cooperativo como figura empresarial y su contribución con ello al desarrollo económico y social de Extremadura y su incidencia en la creación de empleo de calidad".

Asimismo, y entre los temas más relevantes del pleno se encontraban las preguntas que los grupos de la oposición realizaron al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre el futuro de la Central Nuclear de Almaraz (PP), sobre el sector de la aceituna de mesa (Ciudadanos) y sobre vetos a leyes (Podemos).

En turno de respuesta al PP, Fernández Vara, aseveró que no va "a permitir que se cierre" la Central Nuclear de Almaraz "si no hay una alternativa", tras lo que señaló que "obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora".

Por su parte, en la respuesta a Ciudadanos el presidente extremeño indicó que Ejecutivo regional estará "al lado del Gobierno de España, apoyando todas las medidas que desde Europa se adopten" en defensa del sector de la aceituna de mesa ante los aranceles planteados por la administración Trump.

Finalmente, y en respuesta a Podemos, Fernández Vara reafirmó que no le gusta "en absoluto, vetar, para nada", pero añadió que no pueden "aprobar leyes que luego no puedan tener eficacia, porque si no están en los presupuestos, no se puede hacer".

Junto al pleno, la actividad de esta pasada semana también ha estado centrada en las comparecencias dentro del periodo informativo de la Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO).

Las comparecencias han tenido lugar en el marco de la reunión de la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía, y entre ellas se han encontrado la de la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez; la de la secretaria de la Federación de Servicios de CCOO de Extremadura, Valentina Tarriño Pastor, o las de representantes de asociaciones ecologistas o de empresarios.

Asimismo, el miércoles comparecieron un representante de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Extremadura (AJE Extremadura), de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura (ATA), de la Asociación Profesional de Trabajadores autónomos de Extremadura (APAEX), de la ONG SEO/BIRDLIFE, de la Federación de Organizaciones de Profesionales y Autónomos de Extremadura (Opaex-Fopaex) y de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Finalmente, el viernes comparecieron el presidente de la Federación de Municipios y provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista, además de un representante de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), un representante del Colegio de Ingenieros de Caminos de Extremadura, y un representante de la Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos de Extremadura (Setex).

Junto a ellos, también comparecieron un miembro de la Plataforma contra Eurovegas, un representante de la Asociación para la defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), la presidenta de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), Rosa Maria Araujo Cabello, un representante de la Federación Extremeña de Atención al Drogodependiente (Fexad) y otro de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE).

OTRAS ACTIVIDADES

Asimismo, y además de las actividades políticas, la Asamblea de Extremadura ha albergado el Foro Derecho e Igualdad, en el que las organizaciones Plena Inclusión y Cocemfe abordaron la educación inclusiva.

En dicho foro, el psicólogo experto en educación Javier Tamarit ofreció la ponencia 'La educación es inclusiva o no es educación', en la que trató el modelo educativo actual y los procesos de transformación que deben producirse para acercarse a la "auténtica" educación inclusiva.

Esta actividad fue inaugurada por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura José María Vergeles, junto al presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón, el presidente de Cocemfe, Jesús Gumiel, además del psicólogo Javier Tamarit.

También, y con motivo del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), afectados por esta enfermedad reclamaron el jueves en la Asamblea, en el transcurso de un acto, la prestación de "servicios de calidad" así como mejoras en la investigación

Dicho acto contó con la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín y el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, así como diputados de todos los grupos parlamentarios.

Asimismo, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha asistido esta semana al acto de toma de posesión de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, así como a la inauguración en Mérida del Encuentro de Directivas de EME Lidera.