Habrá una revisión de todas las pirotécnicas de Galicia y de los lugares de almacenamiento de explosivos

Publicado 24/05/2018 12:40:31 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que ha encargado a la Delegación del Gobierno que realice una revisión "pormenorizada" de todas las pirotécnicas autorizadas en Galicia y de los lugares tanto de manipulación como de almacenamiento de explosivos, después de la grave explosión registrada este miércoles en un almacén irregular de Tui (Pontevedra).

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo ha solicitado también la colaboración ciudadana para que comunique a las autoridades si tienen "cualquier mínima sospecha" de un movimiento de explosivos "en lugares alejados o distintos de la instalación pirotécnica".

Feijóo, que se trasladará en las próximas horas a Tui, se refirió a ésta como "una investigación completa" no solo para intentar aclarar lo ocurrido en el municipio pontevedrés, sino también para que "no vuelva a ocurrir". En su opinión, la normativa es "muy estricta", pero "ninguna autoridad puede garantizar al 100%" que alguien no se salte la ley y subrayó que, en el suceso de Tui, "en ningún caso podían estar esos explosivos donde estaban".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)