El presidente del TSXG urge negociar ante la huelga de justicia: "La tutela judicial efectiva está sufriendo"

Actualizado 14/03/2018 18:25:01 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, considera "indudable" que "la tutela judicial efectiva" en Galicia "está sufriendo" a causa de la huelga indefinida que, desde hace más de un mes, mantienen los funcionarios del sector. Por ello, solo tiene una petición para Xunta y sindicatos: "que negocien, que pacten" porque cada vez es "más apremiante".

En el marco de una entrevista más amplia concedida a Europa Press, que será difundida el fin de semana, Cadenas, al frente del TSXG desde el año 2009, ha reconocido que la justicia gallega vive "un momento difícil" a causa del paro, que se suma a una situación previa de "saturación" que afecta a la comunidad y a otros lugares de España.

"A una situación previa dificultosa y compleja se une una huelga que dura ya un mes, con lo que eso significa. Y lo que significa es que prácticamente hay una situación de casi paralización en la actividad jurisdiccional", ha advertido, aunque sostiene que, por el momento, no se puede computar el impacto y rechaza entrar en "guerras de cifras". Tiene claro, eso sí, que las consecuencias son "enormemente desfavorables para el valor justicia".

Por ello, a la espera de que se concrete una nueva fecha para que Xunta y sindicatos se sienten, aunque previsiblemente esta semana habrá un nuevo encuentro, según se desprende de las últimas declaraciones públicas del vicepresidente, Alfonso Rueda, el presidente del alto tribunal gallego ha hecho una llamada al diálogo para solventar una situación que reconoce complicada.

Pero, con la coyuntura del paro, ¿está garantizada la tutela judicial efectiva? A juicio de Cadenas, es "difícil" de medir, en la medida en que habría que ver la situación "de cada órgano judicial" y ver la respuesta que se está dando en las peticiones que se vayan formulando.

"Desde luego, está sufriendo la tutela judicial efectiva, eso es indudable", ha admitido, antes de matizar que, en los lugares "con más actividad" y con funcionarios que "no han secundado la huelga", se notará "menos". Con todo, se ha reafirmado en que la situación es "delicada", ya que se los procedimientos --juicios y trámites jurídicos-- afectan a una materia "enormemente sensible".

INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN

Cadenas también ha relatado, a lo largo de la entrevista, otros pasos dados por el alto tribunal gallego, al que la Xunta se dirigió para mostrar su preocupación acerca de que, en el contexto de la huelga indefinida, no se estuviesen realizando o se retrasasen trámites como las inscripciones de nacimiento y defunción.

"La Xunta ponía de relieve en el escrito que tenía noticias al respecto. Yo lo pasé a la Sala de Gobierno del TSXG y ésta, tras tomar conocimiento, se dirigió a los jueces encargados de registro civil en toda Galicia para que informen acerca de si se está produciendo alguna disfunción o anomalía en cuanto a las inscripciones de nacimiento y defunción", ha avanzado.

"También acerca de si se ha puesto en conocimiento de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y del Ministerio de Justicia, la existencia de estas situaciones potencialmente anómalas o de disfunciones. Estamos a la espera de contestación", ha detallado, en relación a esta misma comunicación de la Sala de Gobierno.

¿EL CONSEJO PARA EL CIUDADANO? "QUE FORMULE UNA QUEJA"

Preguntado acerca del consejo que daría a un ciudadano que interprete que sus derechos se ven contravenidos por el paro de los funcionarios de justicia, el presidente del TSXG ha sido contundente: "que formule una queja".

"Lo que debe hacer es hablar con el letrado de la Administración de Justicia, es decir, el secretario judicial y el propio juez que no están en huelga y que son los responsables del funcionamiento de la actividad jurisdiccional", ha recomendado, antes de añadir que "sobre ellos pesa la carga, la responsabilidad de dar una respuesta al ciudadano, cualquiera que sea el tipo de queja que se formule".

Sobre las quejas que han podido llegar a él, Cadenas ha explicado que habla con jueces decanos de la comunidad "como consecuencia de determinadas situaciones puntuales". "Y en lo demás, lo que pueda ocurrir y tenga trascendencia importante en el órgano judicial, los decanos o los presidentes de audiencia deben participarlo", ha manifestado.

A renglón seguido, ha precisado que, en lo que respecta a quejas específicas y por escrito sobre cuestiones ligadas a la huelga, "prácticamente no han existido". "Por lo menos que me hayan llegado a mí", ha aseverado.

"NO QUIERO METERME"

En cuanto a las posturas de las partes que han derivado en este conflicto y su enquistamiento, Miguel Ángel Cadenas prefiere mantenerse al margen. "No quiero meterme", ha defendido, al tiempo que ha afirmado que no se puede concretar si los 15.000 juicios suspendidos a los que aluden los sindicatos es una cifra exagerada, como cree la Xunta.

"Se han suspendido muchos. Cuántos, yo no puedo refrendarlo. Quizás, en muchos casos, porque el propio mecanismo de la huelga no hace fiable tener datos sobre el particular", ha reflexionado, antes de manifestar que no quiere entrar "en guerras de cifras".

También ve complicado medir el impacto del paro, aunque anticipa que sus consecuencias son "enormemente desfavorables para el valor justicia, para el funcionamiento de la Administración de justicia".

"QUE SE SIENTEN A NEGOCIAR"

Preguntado acerca de si la Xunta debería ya empezar a preparar un plan de actuación para cuando se solucione el conflicto, ha replicado que no será hasta que termine la huelga cuándo, "órgano por órgano", tocará "hacer un análisis y establecer un plan de futuro" con medidas para afrontar las consecuencias de la huelga.

El "único mensaje" que, a su juicio, ha concluido, se puede "enviar" hoy a las partes es "que negocien, que se sienten a negociar, a pactar".