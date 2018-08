Villares rechaza adelantar los plazos para renovar el Consello das Mareas e insiste en "seguir los estatutos"

Publicado 19/08/2018 18:10:52 CET

Reafirma su intención de ser una "alternativa al PP" en las municipales y asegura que En Marea estará en cada sitio "con el nombre que decidan"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, rechaza un adelanto de los plazos previstos para llevar a cabo la renovación del Consello y ha ratificado que el proceso se iniciará a partir de "principios de septiembre" ya que, insiste, "es lo que dicen los estatutos".

En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, el líder de la formación rupturista ha respondido así a los críticos de la dirección, que buscan adelantar los plazos para llevar a cabo una renovación "inmediata" del Consello das Mareas, incluso a través de "revocatorio" de ser necesario.

En esta línea, la coordinadora de Compostela Aberta --formación que lidera el alcalde de Santiago, Martiño Noriega-- se lamenta que estatutariamente la renovación tendría que hacerse a finales de enero de 2019, "a solo cuatro meses" de unas elecciones municipales, en una proximidad temporal que "no parece la más adecuada".

Sin embargo, Villares ha reafirmado que todo ello se iniciará a principios de septiembre "y a partir de ahí se comenzará el nuevo proceso participativo que les devolverá al plenario y a las nuevas elecciones" de 2019. "Los estatutos son los que marcan nuestro camino", ha sentenciado el actual portavoz.

"APROVECHAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS"

Así a todo, los debates en el seno de En Marea son, para Villares, enriquecedores, y ha apelado a todas las fuerzas incluidas en el proyecto que "aprovechen los espacios públicos" desde los cargos que ostentan: "Aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, que expliquen que en los lugares donde gobernamos se vive mejor".

Preguntado sobre si estas diferencias internas suponen alguna dificultad para la configuración de candidaturas para las municipales, Villares ha proclamado que para 2019 mantendrán "un número muy elevado de candidaturas" para que "la gente pueda votar a En Marea con el nombre que decidan en cada sitio".

"Siempre pensamos que cada uno tiene soberanía política para decidir su propio discurso y para decidir su propio nombre", ha declarado, al tiempo que ha expuesto que los principios de estas candidaturas serán "más democracia, más justicia social y, por supuesto, freno absoluto a la corrupción aún instalada en los ayuntamientos en los que gobierna el PP".

UNA "ALTERNATIVA" AL PP

Constituirse como una "alternativa" a los gobiernos 'populares' es una de las consignas más repetidas por Villares, ya que, según sus palabras, el PP en las instituciones es "un problema enorme" que hizo que se constituyese el proyecto En Marea para las elecciones autonómicas hace dos años.

Para Villares, diversos sucesos de este verano "demuestran que esta alternativa es más que necesaria". En este ámbito, ha recordado la muerte de un hombre en el PAC de A Estrada (Pontevedra) a principios de agosto sin ser atendido por un médico o que, según sus cifras, el 25 por ciento de la población que trabaja "no llega a fin de mes".

Y de todo ello ha culpado al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a todo su equipo, para lo cual ha citado al histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, quien en 2012 "explicaba que había recortes que estaban matando".

"En Galicia está muriendo gente porque no hay médicos en los hospitales. Esto es inadmisible, el conselleiro de Sanidade tendría que haber dimitido 24 horas después de lo sucedido en A Estrada y no dio ningún tipo de explicación. ¿Dónde está Feijóo el abochornado cuando no hay médicos", ha esgrimido Villares.

Ante todo esto, el portavoz de En Marea ha anunciado que las prioridades del partido instrumental para el nuevo curso político serán "acabar con la precariedad laboral y el paro", la "sanidad y los servicios sociales" y alcanzar la "igualdad entre hombres y mujeres".