Las 10 principales citas electorales de 2018 en América Latina

Venezuela, México, Colombia y Cuba, las más destacadas

América Latina afronta este año un calendario electoral frenético. Hasta diez países convocarán a las urnas a sus ciudadanos, bien en elecciones generales, bien en locales y regionales, siendo las citas más esperadas Venezuela, México y Cuba, sin contar los referendos previstos también para 2018 en Ecuador y Guatemala.

1. COSTA RICA

La nación centroamericana servirá de rompehielos con las elecciones generales que se celebrarán el 4 de febrero. El plato fuerte será la sucesión del líder izquierdista Luis Guillermo Solís, que no puede competir por la reelección debido a la prohibición constitucional en este sentido.

De acuerdo con un sondeo reciente realizado por OPol Consultores para el diario costarricense 'El Mundo', Antonio Álvarez, del Partido de Liberación Nacional, es el mejor situado para ganar la Presidencia, aunque seguido de cerca por Juan Diego Castro, del conservador Partido Integración Nacional.

Sin embargo, no se espera que ninguno de los dos supere el umbral del 50 por ciento, ya que el voto estará muy repartido (hay hasta trece candidatos presidenciales) y la abstención será alta por el descontento de la población con la clase política a causa de la corrupción. Lo más probable es que haya una segunda vuelta el 1 de abril.

2. EL SALVADOR

El 4 de marzo será el turno de El Salvador con unas elecciones parlamentarias y regionales que servirán de antesala a las presidenciales del próximo año, en las que se decidirá la continuidad en el poder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobierna desde 2009.

Los comicios a la Asamblea Nacional decidirán el equilibrio político con el que tendrá que gobernar el sucesor de Salvador Sánchez Cerén. En su caso, ha tenido que lidiar con la mayoría parlamentaria de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que posee 35 de los 84 escaños que componen la sede legislativa.

3. COLOMBIA

Colombia es la primera gran pugna electoral de este 2018, ya que serán los primeros comicios en los que participará el partido político surgido de la extinta guerrilla de las FARC, gracias al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Las FARC podrán medir su popularidad en las urnas en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo, aunque, independientemente del resultado que obtengan, tendrán un mínimo de cinco escaños garantizados en cada sede legislativa --Cámara de Representantes y Senado--.

El 27 de mayo, los colombianos votarán para designar al sucesor de Santos, a quien la Constitución impide competir por un tercer mandato. Humberto de la Calle, antiguo jefe negociador del Gobierno en el diálogo de paz, y 'Timochenko', líder de las FARC, son algunos de los candidatos al trono de Nariño.

La batalla electoral en Colombia ha suscitado gran expectación en todo el mundo porque el Centro Democrático, partido fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, ha amenazado con tumbar el acuerdo de paz si suma mayoría en el Congreso o --algo poco probable-- gana la Presidencia.

4. CUBA

En realidad el proceso electoral en Cuba arrancó el pasado 26 de noviembre, con la selección de los candidatos a las asambleas municipales, el primer escalón de un largo y complejo recorrido que concluirá el 19 de abril con la instalación de la nueva Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional tendrá como tarea inmediata elegir al nuevo jefe de Estado y presidente del Consejo de Ministros, cargos desempeñados por Raúl Castro, quien ya avanzó en el último congreso general del Partido Comunista de Cuba (PCC) que en 2018 cedería el testigo a las nuevas generaciones.

Será la primera vez desde la Revolución de 1959 que Cuba tenga un presidente sin el apellido Castro. Todas las quinielas apuntan al primer vicepresidente, Miguel Díaz Canel, si bien Raúl retendrá la Secretaría General del PCC al menos hasta 2021, lo que le permitirá seguir influyendo en decisiones clave para el futuro de la isla caribeña.

5. PARAGUAY

El 22 de abril los paraguayos votarán en elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales. Horacio Cartes ha renunciado a un eventual segundo mandato debido a la crisis política que desataron sus fieles en el Congreso a cuenta, precisamente, de una enmienda constitucional para permitir la reelección. La tentativa oficialista derivó en graves disturbios que acabaron con un incendio en el Parlamento y un muerto.

Sin embargo, el aspirante del Partido Colorado, que gobierna Paraguay, parte como favorito. Mario Abdo Benítez, conocido popularmente como 'Marito', aspira a anclar a los 'colorados' en el poder a pesar de la polémica que arrastra por ser hijo del ex secretario personal del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).

Su principal rival será Efraín Alegre, abanderado de la Gran Alianza Nacional Renovada (GANAR), una coalición electoral formada por el Partido Liberal y el Movimiento Guasú que se sospecha que en realidad obedece el dictado del depuesto presidente Fernando Lugo.**

6. MÉXICO

Los mexicanos están llamados a las urnas el 1 de julio para renovar la Presidencia y el Congreso del país. Es la mejor oportunidad que ha tenido hasta ahora Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento para la Regeneración Nacional (MORENA), de conquistar Los Pinos para sí mismo y para la izquierda mexicana, tras 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), interrumpidos solamente por los sexenios 'panista' de Vicente Fox y Felipe Calderón.

López Obrador, que ya lo ha intentado otras dos veces, encabeza desde hace meses todos los sondeos sobre intención de voto, muy por delante de sus principales competidores, gracias a un discurso de cambio que ha calado en el electorado mexicano tras seis años marcados por los escándalos de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y en el PRI, que ha recurrido al exministro José Antonio Meade como candidato aunque no es miembro del partido.

El único candidato capaz de arrebatar la victoria a López Obrador es Ricardo Anaya, que representa al conservador Partido de Acción Nacional (PAN) y al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que muchos le ven como una opción de cambio moderado frente al que parte de la prensa ha definido como el Hugo Chávez mexicano.

7. BRASIL

El gigante suramericano llega a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 7 de octubre inmerso en una profunda crisis política que arrastra desde agosto de 2016, cuando Dilma Rousseff fue destituida en un juicio político ('impeachment') celebrado en el Senado por irregularidades contables.

Su sucesor, su ex vicepresidente Michel Temer, aún no ha despejado la incógnita pero se espera que pelee la reelección en nombre del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), a pesar de que su popularidad ronda mínimos históricos por los casos de corrupción de Petrobras y Odebrecht, que han impactado de lleno en su Gobierno.

Aunque el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva también se sitúa en el epicentro de estos escándalos --ha sido condenado a nueve años de cárcel por corrupción y le aguarda todavía la resolución de otras investigaciones judiciales--, es el mejor posicionado para ocupar el Palacio de Planalto. No obstante, sus opciones pasan primero por lo que resuelva la justicia. Lula está a la espera de que se aclare su apelación a su condena por corrupción.

8. PERÚ



El 7 de octubre Perú también celebrará elecciones. Serán regionales y locales pero servirán de termómetro para el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El presidente ganó por la mínima a Keiko Fujimori en los comicios de 2016 y en su primer año de mandato ha tenido que pelear voto a voto en un Congreso de mayoría opositora su continuidad en el cargo.





Kuczynski ha logrado sobrevivir a una moción de censura impulsada por el 'fujimorismo' por sus vínculos con Odebrecht, protagonista de una trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos que ha sacudido toda la región. Y se sospecha que lo ha conseguido gracias a un acuerdo con el 'fujimorismo' para perdonar al ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, cuyo indulto llegó en Nochebuena.



9. VENEZUELA



Venezuela encara este 2018 lastrada por la crisis política y económica que comenzó a gestarse con la muerte de Hugo Chávez, en 2013, y que el Gobierno de Nicolás Maduro solo ha podido sortear.



Maduro debería someterse al examen de las urnas este año, por mandato constitucional, pero aún no hay fecha, lo que hace temer a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- una maniobra política de última hora para perpetuarse en el poder.





Más que un retraso electoral, los analistas políticos vaticinan unas elecciones tempranas (en la primera mitad del año) para las que la MUD no está preparada, pues lleva meses distraída por las luchas internas por el liderazgo opositor mientras el 'chavismo' no ha dejado de sumar victorias con las elecciones regionales y locales de 2017.



Gobierno y MUD comenzaron el 1 de diciembre un diálogo en República Dominicana, bajo los auspicios de seis países latinoamericanos y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo principal objetivo es pactar las condiciones en las que deben celebrarse estos comicios presidenciales para alejar cualquier sospecha de fraude.



10. REFERENDOS EN ECUADOR Y GUATEMALA



Además, otros dos países de la región votarán este año. Se trata de Guatemala y Ecuador, aunque será en referéndum.



El 18 de marzo, el Gobierno de Jimmy Morales preguntará a los guatemaltecos si somete la disputa territorial con Belice a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que determine la frontera entre ambos países.





En Ecuador, la consulta popular del 4 de febrero llega precedida por la polémica, porque Lenín Moreno se ha propuesto someter a referéndum una reforma constitucional que vetaría un eventual regreso de Rafael Correa al Palacio de Carondelet, sellando así la ruptura de los otrora aliados.