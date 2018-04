EEUU asegura que responderá al ataque químico de Duma haya o no resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

Actualizado 09/04/2018 23:43:09 CET

NUEVA YORK, 9 (Reuters/EP)

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha asegurado este lunes que su país "responderá" al supuesto ataque químico del sábado sobre la ciudad siria de Duma haya o no resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Ha llegado un momento en el que el mundo debe ver justicia. La Historia registrará este como el momento en el que el Consejo de Seguridad o bien cumple con su deber o demuestra que es un total y absoluto fracaso a la hora de proteger al pueblo de Siria. Sea como sea, Estados Unidos responderá", ha afirmado.

Este lunes el Consejo de Seguridad se ha reunido con carácter de urgencia para abordar el supuesto ataque con armas químicas sobre Duma, último enclave rebelde de la región de Ghuta Oriental.

Los cascos blancos y los insurgentes aseguran que han muerto entre 50 y 70 personas por un ataque químico al que responsabilizan al Gobierno sirio y han difundido crudas imágenes de los afectados. Sin embargo, Siria niega este ataque y Rusia apoya su versión con el testimonio de médicos desplazados a la zona que aseguran que no han detectado síntomas de ataque químico.

"Estamos al borde de un peligroso precipicio. El gran mal de las armas químicas que unió al mundo en su contra tiene visos de convertirse en la nueva norma. La comunidad internacional no debe permitirlo", ha añadido Haley, que ha recordado el ataque químico de Jan Sheijún de abril de 2017.

"El día que rezamos que no llegara ha vuelto (...). Solo un monstruo es capaz de esto. Solo un monstruo ataca a civiles y después se asegura de que no haya ambulancias para trasladar a los heridos, que no haya hospitales para salvar sus vidas, que no haya médicos ni medicinas para aliviar su dolor. Podría enseñar fotografías de muerte y sufrimiento al Consejo, pero ¿para qué? El monstruo responsable de estos ataques no tiene conciencia como para verse afectado por las fotografías de niños muertos", ha argumentado Haley.

En cuanto a Rusia e Irán, Haley ha criticado que hayan permitido "la destrucción asesina del régimen de Al Assad". "Rusia e Irán tienen asesores militares en las bases aéreas y centros de mando del régimen de Al Assad. Oficiales rusos están en el campo de batalla ayudando al régimen en sus campañas de 'hambre y rendición' y las fuerzas aliadas de Irán hacen gran parte del trabajo sucio. Cuando el Ejército sirio golpea a los civiles, lo hacen con el material entregado por Rusia. Rusia podría parar esta masacre sin sentido si quisiera, pero apoya al régimen de Al Assad y lo apoya sin dudar", ha añadido.

"Estados Unidos está decidido a que el monstruo que lanzó armas químicas sobre el pueblo sirio rinda cuentas", ha aseverado Haley, quien ha destacado que hay "reuniones en marcha" y que "se están valorando decisiones importantes mientras hablamos".