Erdogan acusa a EEUU de planear un "ejército terrorista" en la frontera siria

Publicado 15/01/2018 19:40:23 CET

ESTAMBUL, 15 Ene. (Reuters/EP) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado a Estados Unidos de planear un "ejército terrorista" junto a milicianos aliados en la frontera siria, en alusión a una fuerza que estaría compuesta por 30.000 efectivos y que contaría entre sus integrantes a las Unidades de Protección Popular (YPG).

"Un país al que llamamos aliado insiste en formar un ejército terrorista en nuestras fronteras", ha lamentad Erdogan, durante un discurso en Ankara en el que ha abogado por "estrangular" este contingente "antes incluso de que nazca". "¿Qué otro objetivo tendría ese ejército si no es Turquía?", ha planteado.

El Ejecutivo turco considera a las YPG --que formarán parte de la nueva fuerza fronteriza en el norte de Siria-- como un grupo terrorista vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

"Esto es lo que tengo que decir a todos nuestros aliados: no os interpongáis entre nosotros y las organizaciones terroristas o no nos haremos responsables de las consecuencias colaterales", ha avisado Erdogan. "Nuestras operaciones seguirán hasta que no haya un sólo terrorista en nuestra frontera, y mucho menos 30.000", ha apostillado.

El viceprimer ministro, Bekir Bozdag, también ha asegurado que Estados Unidos está "jugando con fuego" al establecer una fuerza fronteriza con milicianos kurdos en el norte de Siria, aunque la respuesta más contundente hasta ahora ha llegado desde Damasco, donde el régimen de Bashar al Assad ha hablado de "descarado asalto" contra la soberanía.

La política kurda Fawza Youssef ha justificado a la agencia de noticias Reuters la creación de la nueva fuerza, como elemento "disuasorio" para proteger las "fronteras" que separan las distintas zonas. Así, ha advertido de que las áreas kurdas "necesitan protección" hasta que se firme una "resolución política" a la guerra.